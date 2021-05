Jean-Edouard Lipa : ces menaces de mort qu'il a reçues après son premier passage dans TPMP

Depuis quelques jours maintenant, l'émotion est présente sur le plateau de "Touche Pas à Mon Poste" et plus particulièrement jeudi 20 mai. Cyril Hanouna et son équipe ont abordé le sujet du retour de Karim Benzema en équipe de France. Un grand retour vivement salué par Bernard Montiel qui n'a pas caché sa joie. Après avoir donné son avis, l'animateur de 64 ans avait clos le débat en lançant "Vive l'Algérie". Un message qui a visiblement agacé certains internautes qui ont violemment menacé le chroniqueur. Sur le plateau de "Touche Pas à Mon Poste" ce jeudi, Bernard Montiel a fait part - non sans émotion - des lourdes menaces qu'il a pu recevoir.

"Ça s'est transformé en des menaces de mort par téléphone"

"J'espère que tu finiras décapité, comme un certain professeur français et là moi aussi je dirai vive l'Algérie", lui a écrit un internaute. "J'ai été très surpris. Juste parce que j'ai dit 'vive l'Algérie', et je le redis, 'vive l'Algérie'... J'ai été très choqué qu'on ait pu réagir de cette façon, extrêmement violemment ! Et puis, jusqu'à ce tweet-là où on me dit 'on va te décapiter'... Ils sont malades !" a déclaré Bernard Montiel avant d'avouer être "traumatisé et "extrêmement choqué".

Quelques minutes après, c'est Jean-Edouard Lipa qui en a profité pour dévoiler les terribles menaces reçues par sa famille suite à son premier passage dans TPMP : "Je suis plutôt partisan de dire tout ce qu'on pense. En plus, je comprends parfaitement Bernard. Moi, la première fois que je suis venu dans l'émission, j'avais dit par exemple que j'étais contre le voile chez les mineurs. Ça s'est transformé en des menaces de mort par téléphone, 'on va te crever ta famille', 'on va t'égorger'", a-t-il expliqué.

Par J.F.