Jean-Edouard Lipa échappe à l'amputation : sa cicatrice choquante à la jambe dévoilée

Jean-Edouard Lipa a échappé au pire. En août dernier, l'ancien candidat de Loft Story avait annoncé sur Instagram, qu'il souffre en ce moment d'un grave problème de santé. "Il y a un mois, on m'a diagnostiqué un double anévrisme de 10 cm de la jambe gauche ayant entraîné l'obstruction de 2 des 3 artères inférieures. Je risque l'embolie pulmonaire ou l'amputation de la jambe" expliquait-il avait de préciser : "Le 25 septembre, je serai donc au bloc pendant 4 à 6 h pour tenter de réparer cette jambe qui me fait défaut."



Au lendemain de cette lourde opération, le père de famille de 39 ans a tenu à rassurer ses abonnés et est donc sorti du silence sur les réseaux sociaux. "Réveil difficile après 8h de chirurgie mais une jambe sauvée grâce au talent du Docteur Laurian...." a-t-il joyeusement annoncé ce dimanche 27 septembre 2020. Si Jean-Edouard Lipa a échappé à l'amputation, il va néanmoins devoir se remettre de cette grosse opération. Après avoir dévoilé une photo de sa jambe gauche maintenue dans une attelle, l'ex compagnon de Loana a publié une photo de son impressionnante et choquante cicatrice.

Jean-Edouard publie une photo choc

Il y a quelques heures, celui qui fêtera ses 40 ans dans quelques jours a en effet dévoilé les coulisses de ses séances de rééducation... mais aussi une photo choc de sa jambe, points de sutures apparents. Un cliché qui risque d'en perturber plus d'un et qui montre en gros plan l'immense cicatrice qui parcoure sa jambe.



Si Jean-Edouard Lipa vient d'éviter de se faire amputer, il avait révélé au magazine Gala que c'est après un énième saut en parachute qu'il avait découvert son souci de santé : "J'ai au moins 200 sauts à mon actif. C'est en me réceptionnant un peu rudement sur le sol que j'ai senti ma jambe comme paralysée. Ça m'a décidé à consulter." avait-il confié.







Par E.S.