Jean-François Piège : critiqué pour avoir participé à Top Chef, il raconte

Jean-François Piège était invité ce lundi 16 novembre dans l'émission d'Anne-Elisabeth Lemoine, "6 à la maison". Il est revenu sur la crise sanitaire du coronavirus qui touche les restaurateurs de plein fouet. Dans les colonnes de Paris Match, l'ancien jury de Top Chef s'était confié sur la situation actuelle. Une situation évidemment très compliquée à gérer. "En cinq ans, avec mon épouse Elodie, on a acheté cinq restaurants. On a emprunté, on a mis en caution nos appartements, tout ce qu’on a. On a pris des risques. On a aussi contracté un PGE, mais après ? Cet endettement, il va bien falloir le rembourser !".

Il avait pu compter sur le soutien sans faille de son ami Laeticia Hallyday : "Ils sont nos souvenirs, nos grands bonheurs, nos partages, nos terroirs, notre art de vivre, une part essentielle de nos vies. Soutien inconditionnel. On vous aime Hélène Darroze et Jean-François Piège, on a hâte de vous retrouver".

"Il fallait que j'arrête"

Jean-François Piège a décidé de quitter l'émission Top Chef il y a un an maintenant. Le chef emblématique a été remplacé par Paul Pairet. Il avait annoncé sa décision sur Instagram : "J’ai décidé qu’il était temps de dire au revoir à mon rôle de juré dans l’émission ‘Top Chef’. J’ai eu la chance de rencontrer plus de 160 candidats et voir évoluer 10 gagnants à travers les saisons". Et même après 10 ans d'émission, Jean-François Piège se souvient encore des nombreuses critiques qu'il a reçu au début. Il s'est confié sur le sujet dans "6 à la maison". "Il y a un début et une fin à tout. J'avais vécu mon temps dans Top Chef. Il fallait que j'arrête. J'ai commencé à la première saison, j'ai fini à la dixième. Ceux qui en feront autant que moi, on verra plus tard ! C'était bien. Je n'ai aucun regret. Au début, ce n'était pas facile car quand la télévision est arrivée dans notre univers on s'est un petit peu... Je me suis fait un petit peu tirer les oreilles (par les autres chefs). Mais ça a redonné aux jeunes l'envie !"

