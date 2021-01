Jean-François Piège perd une étoile au Guide Michelin

Jean-François Piège ne vit pas une période des plus faciles. Depuis quelques mois, le chef étoilé est en guerre contre son assureur. Jean-François Piège a fait le tour des plateaux de télévision pour dénoncer un "chantage" alors qu’il se retrouve actuellement en difficulté financière à cause de la crise sanitaire liée à la Covid-19. "Aujourd'hui, on m'a dépossédé de ma liberté d'entreprendre pour des raisons sanitaires que je comprends totalement. En revanche, on nous laisse assumer la responsabilité de payer par mois des charges fixes en nous empêchant de gagner de l'argent", s’indignait Jean-François Piège, propriétaire de cinq restaurants, sur BFM TV.

"Le guide rouge manque d’élégance"

Autre mauvaise nouvelle pour l'ancien juré de "Top Chef" : La Poule au pot, l’un des établissements du chef cuisinier, a perdu une étoile au Guide Michelin. En effet, les adresses du guide Michelin 2021 ont été révélées le lundi 18 janvier 2021. Si plusieurs candidats de "Top Chef", dont Mory Sacko et Coline Faulquier ont décroché leur première étoile, pour d’autres c’est la douche froide. En tout, 46 étoiles ont été supprimées cette année. Gwendal Poullennec, directeur international des Guides Michelin, s’est expliqué sur cette décision auprès du "Figaro" : "La question du maintien des suppressions s’est posée. Mais ces ajustements reflètent la réalité de l’évolution des maisons françaises : certaines ont fermé, d’autres sont en travaux ou ont changé de concept… et certaines ne méritent plus leurs étoiles". C’est notamment le cas de La Poule au pot. Le bistrot situé dans le premier arrondissement de Paris a perdu sa seule étoile obtenue en 2019. Une nouvelle incomprise par nos confrères du "Figaro". "La politique de rétrogradation de certaines adresses suscite l’incompréhension. En pleine crise du secteur, le guide rouge manque d’élégance", s’est indigné le journal.

Par Matilde A.