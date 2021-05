Jean-François Piège : sa première dans "Le meilleur pâtissier" n'a pas fait l'unanimité

M6 a lancé la nouvelle saison de l'émission "Le Meilleur Pâtissier". Cette année, la chaîne a mis la barre très haute puisque ce ne sont que des professionnels qui s'affrontent. Les téléspectateurs étaient donc en rendez-vous pour suivre cette nouvelle édition et également découvrir le nouveau casting.

Les candidats devront donc présenter leurs pâtisseries à deux chefs de choix, Jean-François Piège et Pierre Hermé. Mais malheureusement, le comportement de l'ancien chef de Top Chef n'a pas fait l'unanimité auprès des internautes.

"Jean François Piège, imbu de lui-même"

En effet, Jean-François Piège s'est montré trop critique envers les candidats d'après les internautes. Sur Twitter, ils ont été nombreux à pointer du doigt son comportement. "Franchement Jean-François Piège était pas aussi antipathique avant. Maintenant juste il dezingue les candidats faisant la tronche". "Jean-François Piège trop méchant, trop cassant, à mes yeux inutile et incohérent.", "mdrr mais c’est un ouf Jean-François Piege il parle trop mal", "Jean-François Piège est super dur je l'imaginais pas comme ça mdr" ou encore "Jean François Piège, imbu de lui-même, vulgaire et pas agréable du tout avec les candidats. On n'avait pas besoin de lui. Où est Mercotte ?" a-t-on pu lire en commentaire sur le réseau social.

Jean François piège le frère c’est sa première saison du meilleur pâtissier j’ai l’impression qu’il veut rattraper le temps perdu. Tu sens qu’il a envi de niquer des carrières avec ses commentaires. #LMP #lmpp4 #lemeilleurpatissier pic.twitter.com/XNq7DBFHiT — jiga (@jiga972) May 4, 2021

Jean-François Piège au moment de juger les gâteaux des autres #LMP pic.twitter.com/GDr4xRJlMX — Aurélia (@leyna_aurelia) May 4, 2021

Piège faut qu’il se calme c’est pas top chef, c’est pas parce qu’il est doublement étoilé qu’il doit se permettre de parler comme ça #LMP — Blue Moon (@Camiiiiiille16) May 4, 2021

Par J.F.