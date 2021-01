Jean Imbert en deuil : Pharrell Williams lui envoie un joli message sur Instagram

L’année 2021 commence mal pour Jean Imbert. Le chef cuisinier, révélé dans "Top Chef" sur M6 en 2012, est en deuil. Sur son compte Instagram, l’acolyte de Norbert Tarayre a annoncé une bien triste nouvelle : la disparition de sa grand-mère. Un énorme coup dur pour Jean Imbert qui était très proche de cette dernière. Pour lui rendre hommage, l’ancien compagnon d’Alexandra Rosenfeld a partagé deux adorables clichés de lui accompagné de sa "Mamie" qu’il aimait tant. Jean Imbert a également écrit un long et émouvant texte qu’il a partagé avec ses 406 000 abonnés. Jean Imbert ne cache pas sa peine. "Mamie, quelle tristesse aujourd’hui, mais aussi quelle joie d’avoir vécu près de toi. Depuis hier je pleure comme un enfant et ceux qui me connaissent savent que je ne suis pas facilement consolable. Je regarde les photos, les vidéos en boucle, je me rappelle chaque souvenir, chaque Noël chez toi, chaque dimanche. Je sais que je suis devenu cuisinier grâce à toi, personne ne faisait ce métier dans la famille, mais pour toi la Cuisine ce n’était pas un métier mais ton ADN. Et tu m’as transmis cette passion, l’envie d’en faire ma vie plutôt qu’un travail", écrit-il notamment.

Jean Imbert soutenu par Pharrell Williams

Avant de conclure avec ces doux mots : "La personne que je suis est rempli de millions de souvenirs à tes côtés, si bien que jamais tu ne me quitteras. Je t’aime". Soutenu par ses nombreux followers, Jean Imbert a reçu beaucoup de messages de condoléances. Nikos Aliagas a posté ce commentaire : "Oh non force mon ami". Le chanteur Pharrell Williams a également eu une pensée pour son ami. "Je t’aime mon frère", écrit Pharrell Williams en commentaire des clichés de Jean Imbert et sa grand-mère. Pharrell Williams et Jean Imbert sont très proches. En 2018 et 2020, Jean Imbert est devenu chef de deux restaurants appartenant à Pharrell Williams, l’un est situé à Saint-Tropez et l’autre aux États-Unis.

Par Matilde A.