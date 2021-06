Jean Imbert : Pourquoi il a décidé de fermer le restaurant ouvert avec sa grand-mère

Jean Imbert a vécu un début d'année 2021 très compliqué. Le célèbre chef a en effet perdu sa grand-mère dont il était très proche. Il avait alors partagé sa tristesse avec ses abonnés sur les réseaux sociaux à travers un magnifique texte : "Mamie, quelle tristesse aujourd’hui, mais aussi quelle joie d’avoir vécu près de toi. Depuis hier je pleure comme un enfant et ceux qui me connaissent savent que je ne suis pas facilement consolable. Je regarde les photos, les vidéos en boucle, je me rappelle chaque souvenir, chaque Noël chez toi, chaque dimanche. Je sais que je suis devenu cuisinier grâce à toi, personne ne faisait ce métier dans la famille, mais pour toi la Cuisine ce n’était pas un métier mais ton ADN. Et tu m’as transmis cette passion, l’envie d’en faire ma vie plutôt qu’un travail" écrivait-il notamment.

"Je suis trop nostalgique dans ce lieu"

Jean Imbert était même tellement proche de sa grand-mère qu'il avait décidé d'ouvrir un restaurant avec elle. Malheureusement, lundi soir il a dévoilé les raisons qui le poussent désormais à mettre un terme à cette aventure : "Je vais faire une série de 10 derniers services à partir de ce jeudi et serai en cuisine pour lui rendre un dernier hommage, dans cette cuisine où je suis depuis que j’ai 22 ans. Je suis trop nostalgique dans ce lieu depuis que Mamie est partie cet hiver" explique Jean Imbert, "Je continuerai sûrement à faire vivre sa cuisine, mais pas dans ce concept que je préfère garder dans mon coeur. Aussi, garder le souvenir de quelques chose d’incroyable que j’ai partagé avec elle, où pendant un an jamais une place n’a été libre dans ce restaurant où je ne cuisinais que ses plats".

