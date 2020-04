Jean Imbert souhaite rouvrir son restaurant malgré le confinement

Les Français se posent de plus en plus de question à l'approche de la fin du confinement. En effet, lors de son allocution du lundi 13 avril, Emmanuel Macron a penché pour un déconfinement progressif à partir du 11 mai. Les écoles pourront rouvrir à cette date, mais les restaurants et bars ne pourraient voir leurs terrasses pleines qu'en juillet.

Évidemment, cela ne plaît pas du tout aux restaurateurs. Beaucoup d'entre eux ne savent pas s'ils pourront de nouveau assurer le service après cette crise qui pourrait leur être fatale. C'est pourquoi ils sont nombreux à demander à ce que les restaurants rouvrent le plus vite possible. De nombreux chefs célèbres montent au créneau. Jean Imbert qui est devenu animateur, a son avis bien tranché sur la question.

Le chef inquiet pour l'avenir

Dans un long post publié sur Instagram, le gagnant de Top Chef 2012 s'est confié : "Je n'arrive plus à attendre les bras croisés. Depuis 5 semaines, je me demande ce que va devenir mon métier. Évidemment ce n’est pas le principal car la santé passe avant tout. Et nous allons continuer comme beaucoup de chef et restaurant a essayé d'apporter du réconfort à ceux qui en ont besoin en leur livrant des repas".

Comme tous les chefs, Jean Imbert qui a récemment remplacé Virginie Guilhaume, redoute les conséquences économiques qui pourraient être terrible : "Mais maintenant, je crois qu’il est aussi temps de réfléchir à la suite. Je ne ferme absolument pas les yeux sur la détresse de beaucoup de français mais j’estime qu’il est important de regarder a minima vers l’avenir, sauver les entreprises que j’aime, le restaurant avec ma grand-mère, aider nos producteurs en leur achetant leurs produits, se réinviter, ou tout du moins essayer. Et tout simplement proposer dés la semaine prochaine une alternative aux livraisons de repas, plus proche d’un restaurant qui s’installe chez vous que d’un fast-food mangé devant la télé".

Par J.F.