Jean-Jacques Bourdin : Anne Nivat dévoile son plus gros défaut (exclu vidéo)

Entre Anne Nivat et Jean-Jacques Bourdin, c’est une affaire qui roule. Depuis 2004, les deux journalistes forment l’un des couples les plus célèbres du paysage audiovisuel français. Preuve de leur amour, la magnifique déclaration d’Anne Nivat le 10 juillet dernier à l’occasion de la dernière matinale de Jean-Jacques Bourdin sur RMC, lui qui a passé la main à Apolline de Malherbe et se contente désormais de l’interview politique du matin : "Mon amour, ce vendredi 10 juillet, c'est la dernière fois que tu me réveilleras à 4h15 parce que tu pars pour ta matinale. Enfin, on pourra dormir un peu plus. Le jour où tu m'as interviewée dans ce studio de RMC le 4 octobre 2004 a changé ma vie. Puis notre fils est né. On t'aime !" avait écrit sur Twitter l’ancienne correspondante de Libération à Moscou.

Jean-Jacques Bourdin paresseux ?

Invitée ce lundi 7 septembre de L’Instant de Luxe sur Non Stop People, Anne Nivat en a dit plus sur sa relation avec son mari Jean-Jacques Bourdin. La célèbre journaliste a notamment révélé à Jordan de Luxe quel était le plus grand défaut de son époux. Et c’est loin d’être évident : "Parfois un peu la paresse", a en effet expliqué l’épouse du matinalier le plus célèbre de France, "C’est ça qui est extraordinaire chez Jean-Jacques. Justement le fait qu’il aille à l’antenne tous les jours depuis si longtemps montre qu’il n’est pas paresseux. Mais en fait, il le fait pour s’obliger finalement. Parce que s’il n’a rien à faire, il est hyper paresseux". L’occasion également pour Anne Nivat d’assurer que contrairement aux apparences, Jean-Jacques Bourdin est quelqu’un "d’extrêmement facile, extrêmement cool, pas du tout du genre à se stresser comme on a l’impression qu’il peut le faire à la télévision pour ses invités". Les apparences sont définitivement parfois trompeuses.

Par Benjamin S.