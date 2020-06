Jean-Jacques Bourdin : Anne Nivat prend sa défense après son départ de RMC

C'est une nouvelle qui a fait l'effet d'une bombe. Le 4 juin dernier, Le Parisien annonçait le départ de Jean-Jacques Bourdin de la matinale de RMC "Bourdin Direct" qu'il présente depuis juin 2001. La décision aurait été prise d'un "commun accord" avec sa direction comme l'a dévoilé un membre de son entourage.

Le quotidien avait ensuite précisé qu'il gardait malgré tout son interview politique : "Le journaliste ne quitte d'ailleurs pas la station : il conservera son interview politique de 8h30, un rendez-vous phare à deux ans de l'élection présidentielle. C'est l'un des entretiens politiques les plus regardés de France et Jean-Jacques Bourdin souhaite s'y consacrer pleinement en vue de l'élection présidentielle de 2022".

Le journaliste a pu compter sur le soutien sans faille de sa femme Anne Nivat, grande reporter, spécialiste des terrains de guerre comme la Tchétchénie. Invitée sur le plateau de C à vous ce mercredi 17 juin pour commenter les affrontements qui ont lieu depuis ce week-end à Dijon, elle s'est exprimée sur le départ de son mari de la matinale.

"personne n’a envie de se passer de Jean-Jacques Bourdin"

"Rien n’a été dit officiellement de la part de Jean-Jacques et je pense que tout le monde attend qu’il parle. Et on verra bien. On décidera quand ce sera le moment opportun. Mais ce qui est important c’est surtout ce que Jean-Jacques a fait. Vous savez, on est dans un métier où il n’y a pas beaucoup de gratitude, et puis tout le monde a la mémoire courte - de tout."

Anne Nivat, en couple avec le journaliste depuis 15 ans est formelle, l'importance de Jean-Jacques Bourdin pour le groupe BFM est considérable. "On parle de lot de consolation avec BFM TV l’interview politique. L’interview politique de 8h35 est, depuis la création de la chaîne BFM TV, la meilleure audience tous les jours que Dieu fait, c’est la meilleure audience. Et c’est la meilleure audience de la chaîne qui continue à être la meilleure audience de toutes les chaînes tout info. Donc est-ce que ça serait ça un lot de consolation ? Je pense que c’est surtout que personne n’a envie de se passer de Jean-Jacques Bourdin pour l’interview politique. Sinon ce serait un désastre !" conclut-elle.

Par J.F.