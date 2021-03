Jean-Jacques Bourdin : Anne Nivat réagit à son clash avec Apolline de Malherbe

Avec son interview au Journal du dimanche, Jean-Jacques Bourdin a enflammé l'équipe de la matinale de RMC. Le journaliste a commenté la baisse des audiences et le ton de la matinale depuis son départ, en évoquant un "éloignement" de la radio populaire vers un aspect moins proche de l'auditeur. Cette pique à l'égard d'Apolline de Malherbe qui lui a succédé, n'est pas passée. Selon les informations du Parisien, la journaliste a fustigé dans un mail interne, les déclarations "misérables" et "pleines de ressentiments" de son prédécesseur. "Certes nous n'imaginions pas de sa part des encouragements. Mais j'espérais pour nous tous au moins le respect du maillot RMC, le respect du collectif, et un minimum d'honnêteté", a-t-elle écrit.

"Des commentaires sur du vide"

Tandis que Jean-Jacques Bourdin a rétorqué aux critiques sur les audiences de son interview de 8h35, son épouse Anne Nivat n'a pas échappé à une question sur ce clash dans C à vous ce vendredi 12 mars. "Vous avez dit à Jean-Jacques que, peut-être, il y était allé un peu fort dans la critique qu’il pouvait faire…", lui a demandé Anne-Elisabeth Lemoine. "Je ne ferai pas de commentaire là-dessus, absolument aucun commentaire, parce que ce sont des commentaires sur du vide", a répondu avec fermeté Anne Nivat. "C’est du commentaire sur du vide parce que la chose la plus importante, c’est que Jean-Jacques va tous les matins à l’antenne pour une interview politique qu’il a créée, qui est la meilleure audience de la chaîne, qui continue à l’être, et c’est ça le principal. Moi, je fais mon travail de journaliste et il fait son travail de journaliste, comme vous faites le vôtre ce soir", a-t-elle conclu.

Par Marie Merlet