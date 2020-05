Jean-Jacques Bourdin arrêté : les raisons de son déplacement dévoilées

Le trajet en voiture de Jean-Jacques Bourdin entre le sud de la France et Paris ne s'est pas passé comme prévu. Le dimanche 24 mai, le journaliste de BFMTV et RMC a été arrêté pour excès de vitesse. Flashé à 186 km/h sur une autoroute du Cantal, au lieu de 130 km/h, Jean-Jacques Bourdin s'est vu retirer son permis de conduire et sa voiture a été immobilisée. Alors que le quotidien "La Montagne" a indiqué que le journaliste a dépassé les 100 km depuis son domicile en écopant d'une amende de 135 euros, ce dernier a démenti un non-respect des règles car il avait une "dérogation", a-t-il fait savoir auprès du Parisien.

Les raisons du déplacement de Jean-Jacques Bourdin

Alors que sa femme Anne Nivat l'a défendu et a dénoncé sur Twitter que "quelqu'un a sorti l'info pour nuire et se faire mousser", le couple s'est expliqué sur cette arrestation dans un communiqué aux gendarmes, relayé sur le site de Gendarmes & citoyens, une association professionnelle nationale militaire, a rapporté Puremédias. En se montrant rassurée que "la fuite envers le journal local ne provient pas de ce corps de métier", Anne Nivat rappelle que Jean-Jacques Bourdin assume son excès de vitesse. Avant d'expliquer les raisons du déplacement dans le sud de la France : "Mon mari avait deux raisons valables : la première, rendre visite à sa mère mourante en EPHAD dans une ville du sud de la France, qu'il n'avait pas vue depuis 2 mois (et) un document de son employeur prouvant qu'il peut voyager pendant le confinement. Moi aussi, je possède ce papier de mon employeur, ainsi que tous les journalistes qui en ont fait la demande". Une mise au point nécessaire pour Jean-Jacques Bourdin qui a essuyé les critiques sur les réseaux sociaux.

"

Par Marie Merlet