Jean-Jacques Bourdin arrêté pour excès de vitesse, sa femme Anne Nivat réagit

Quand il n'officie pas sur BFMTV et RMC, Jean-Jacques Bourdin prend du bon temps dans le sud de la France. Mais le journaliste a vécu une mésaventure le 24 mai dernier, au volant de sa voiture, une Audi A6. En effet, comme l'ont révélé nos confrères de "La Montagne", il a été flashé à 186 km/h près de Saint-Flour, dans le Cantal, au lieu de 130 km/h. L'arrestation a eu lieu sur l'A75 et la sanction a été immédiate. En effet, son permis de conduire lui a été confisqué et sa voiture immobilisée. De plus, Jean-Jacques Bourdin n'aurait pas respecté la limite des 100 km de distance autour du lieu de résidence, une mesure effective depuis le 11 mai dernier, date du déconfinement. Il aurait écopé d'une amende de 135 euros.

Une info révélée "pour nuire" ?

Nos confrères du Parisien ont contacté Jean-Jacques Bourdin, qui s'est défendu d'avoir roulé à plus de 100 kilomètres de son lieu de résidence. En effet, il leur a précisé qu'il bénéficiait d'une "dérogation", sans faire "de plus amples commentaires". Quant à sa femme, Anne Nivat, elle a réagi sur Twitter. "La vérité, c'est que le grand public se repaît de l'intimité de ceux qu'il aime ou déteste. C'est ainsi la notoriété. Il y a deux faits : Jean-Jacques Bourdin a roulé trop vite, comme ça peut arriver à beaucoup de Français et a été dûment sanctionné. Quelqu'un a sorti l'info pour nuire et se faire mousser", a-t-elle écrit.

— anne nivat (@AnneNivat) May 28, 2020

Par Non Stop People TV