Jean-Jacques Bourdin et Anne Nivat : le comédien qui les a piégés raconte

En janvier 2020, Jean-Jacques Bourdin et sa femme Anne Nivat étaient invités sur le plateau de TPMP. Le couple ne se doutait alors pas que le taxi qui devait les ramener chez eux était en fait un complice de la production. En effet, Adel est comédien et a été embauché par la production pour piéger le célèbre couple de journalistes. L’acteur ne se doutait pas que le déroulement de ce trajet allait tourner au vinaigre. Le couple, principalement Anne Nivat, n’aurait guère apprécié les propos, pourtant inoffensifs, de l’acteur, qui n’avait d’ailleurs dans le passé rencontré aucun problème avec les stars qu’il a déjà piégées.

DES Images détruites

En apprenant la présence des caméras, le couple, et notamment Anne Nivat, furieuse, a demandé à ce que toutes les images soient détruites. Sur la plateau du talk show de C8, Adel a confié que ses passagers avaient "débriefé de leur émission" en entrant dans sa voiture et a précisé : "Contrairement à ce que l’on a pu voir dans les articles, je ne leur ai jamais dit 'Qu’est-ce que vous pensez de Cyril Hanouna ?' Jamais ! Ce sont eux-mêmes qui ont débriefé de leur émission", avant d’ajouter : "Je n’ai plus les détails exacts ni mot pour mot tout ce qui a été dit, mais il y a des choses pas très sympathiques". Adel a surtout déclaré que c’est Anne Nivat qui s’est montrée la plus agressive et qui aurait été violente verbalement : "C’est la première fois dans une caméra cachée […] que je me suis senti en danger, mais par rapport à Anne Nivat. La moindre chose que je pouvais dire par rapport à son mari, c’était 'Oh laissez nous tranquille. Mais taisez-vous ! Je vais faire un mot à l’application, mais fermez-là'. C’était des insultes, c’était de la violence verbale" a-t-il déclaré.

Par Sarah Chelly