Jean-Jacques Bourdin : Jean-Michel Cohen raconte les détails de leur brouille (Exclu vidéo)

Pour Jean-Jacques Bourdin, la rentrée 2020 a un goût forcément particulier. Après près de 20 ans de bons et loyaux services, il a en effet passé le flambeau à Apolline de Malherbe à la tête de la matinale de RMC. L’époux d’Anne Nivat se contente désormais de l’interview politique. Ce qui, pour certains n’est pas forcément une mauvaise nouvelle. À commencer par Jean-Michel Cohen. Invité ce lundi 14 septembre dans L’Instant de Luxe sur Non Stop People, le célèbre nutritionniste - dont les rapports avec Michel Cymes ne sont pas non plus au beau fixe - a en effet révélé qu’il était blacklisté de la matinale de RMC depuis de longues années maintenant. En cause : le passage à l’antenne de sa femme Myriam il y a quelques années.

L'interview de la discorde

Celle-ci avait à l’époque été invitée par Jean-Jacques Bourdin à parler de son dernier ouvrage, un guide cosmétique. Sauf que le journaliste n’avait, aux yeux de Jean-Michel Cohen, pas accordé assez de temps à son épouse et à son livre : "Jean-Jacques Bourdin l’interviewe de 9h59 à 10h. Pour un guide pour lequel elle avait fait les plus belles émissions de télé... De rage, j’appelle l’assistante de Bourdin et je lui dis ‘Mais c’est un scandale ce que vous faîtes ! Puisque c’est comme ça je ne viendrai plus chez vous’". Un coup de téléphone qui n’avait visiblement pas plu à Jean-Jacques Bourdin qui s’était lui-même fendu d’un appel musclé en retour : "Bourdin m’a rappelé, il a du caractère, et il me dit ‘Ce n’est pas toi qui ne viendras plus chez moi, c’est moi qui ne t’inviterai plus chez moi’. Finalement je lui ai dit ‘Non, c’est moi qui ai commencé en premier et j’ai raccroché, j’ai eu le dernier mot’". Reste à voir si le départ de Jean-Jacques Bourdin changera la donne pour Jean-Michel Cohen dans la matinale de RMC.

Par Non Stop People TV