Jean-Jacques Bourdin revient sur son coup de foudre pour Anne Nivat

Le journaliste de RMC Jean-Jacques Bourdin était l'invité de Cyril Hanouna ce lundi 27 janvier dans TPMP. Accompagné de sa femme Anne Nivat, le journaliste a accepté de se remémorer sa rencontre avec cette dernière il y a déjà quinze ans. À l'époque, la journaliste de guerre venait de publier un livre sur l'Afghanistan et avait été interviewée par Jean-Jacques Bourdin dans le cadre de sa promotion, alors que ce dernier avait des réticences : "J'ai bien fait de céder. Parce que non seulement l'interview était bonne, mais en plus j'ai rencontré Anne. À la fin de l'interview, j'avais trois minutes. Je me disais : 'Je ne vais pas la laisser partir comme ça !' Alors je sors de mon studio, je vais la voir et je lui dis : 'Vous êtes encore là combien de temps ?' Anne habitait Moscou à l'époque. 'Je vous invite à déjeuner demain'", a expliqué Jean-Jacques Bourdin face à Cyril Hanouna.

Un déjeuner de trois heures

Toutefois, Anne Nivat a tenu à nuancer les propos de son compagnon : "Non non, il m'a dit : 'J'ai deux questions à vous poser. Un, est-ce que vous avez un numéro de téléphone quand vous êtes à Paris ? Deux, est-ce que vous voulez déjeuner avec moi avant de rentrer à Moscou ?". Finalement, la journaliste a accepté l'invitation. Et c'est durant ce déjeuner qui a duré trois heures que le coup de foudre entre Jean-Jacques Bourdin et Anne Nivat a eu lieu. Depuis, les deux amoureux filent le parfait amour et le couple a même accueilli en 2006 un petit garçon.

