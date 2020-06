Jean-Jacques Bourdin sur le point de quitter la matinale de RMC ?

De nombreux auditeurs avaient pris l'habitude de se réveiller avec sa voix inimitable. Et cela pourrait être les derniers réveils. Selon Le Parisien, le journaliste, qui s'est récemment fait arrêté pour excès de vitesse, serait sur le point de quitter la matinale de RMC avec l'émission qui porte son nom "Bourdin Direct", sur laquelle il officie depuis près de 19 ans. Son style cash et son franc-parler avait séduit Alain Weill il y a dix-neuf ans. Il était rapidement devenu le visage de la radio en perte de vitesse depuis plusieurs années. Grâce à ce nouveau programme, les audiences s'étaient envolés et RMC est devenue incontournable, devançant certains matins Europe 1, France Info et France Bleu. "Jean-Jacques a pesé magistralement pour relancer RMC depuis 2001. Ses interviews politiques ont créé l'événement. Lors de l'élection de 2007, BFMTV était la seule chaîne info à recevoir des candidats à la présidentielle" ajoute un membre de son entourage.

son interview politique maintenue

Ce sont des sources concordantes qui rapportent l'information et expliquent que cette décision aurait été prise d'un commun accord entre la direction et l'animateur. Pour l'instant, aucun d'entre eux n'a souhaité commenter cette information.

Mais Jean-Jacques Bourdin qui a reçu un avertissement du CSA, ne part pas très loin puisqu'il garde malgré tout son interview politique qu'il anime tous les matins à 8h30 en direct sur RMC et BFMTV. Quelques mois avant les élections présidentielles, le journaliste souhaiterait s'y consacrer pleinement. "C'est l'un des entretiens politiques les plus regardés de France et Jean-Jacques souhaite s'y consacrer pleinement en vue de l'élection présidentielle de 2022", ajoute une source proche.

Par J.F.