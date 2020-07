Jean-Louis Aubert hospitalisé : il rassure sur son état de santé

En mars dernier, lors d'une allocution aux Français, Emmanuel Macron a annoncé plusieurs mesures inédites pour lutter contre la propagation du coronavirus, notamment le confinement. Lors de cette période inédite, des personnalités ont donné de leurs nouvelles. C'est le cas de Jean-Louis Aubert. Ce dernier a gardé le lien avec ses fans via sa page Facebook sur laquelle il a posté des vidéos de lui en train d'interpréter différents morceaux au piano ou encore à la guitare.

Fin mai, il a rendu un bel hommage à sa maman à l'occasion de la fête des Mères. En légende d'un cliché en noir et blanc sur lequel il apparaît complice à ses côtés, le chanteur du groupe "Téléphone" a posté le message suivant : "Bonne fête à toutes les mamans du monde". À côté de ça, Jean-Louis Aubert devrait avoir une fin d'année chargée. En effet, il remontera sur scène en octobre prochain dans le cadre de sa tournée. Il sera également à l'affiche de l'édition 2021 du Festival Rhinoférock à Pernes-les-Fontaines, les 15, 16 et 17 juillet.

"J'espère vous retrouver bientôt"

Dimanche 19 juillet, sur sa page Facebook, Jean-Louis Aubert a posté un message qui n'a pas manqué de faire réagir sa communauté. En effet, le chanteur de 65 ans y a indiqué avoir été hospitalisé "le lendemain d'une émission de radio", alors qu'il allait "très bien". Il a ensuite précisé la raison de son hospitalisation. "J'aurais pu continuer à ignorer cette petite anomalie génétique et me retrouver un genou à terre ou pire", a-t-il dit.

Et de poursuivre : "Je récupère à une vitesse hallucinante (paraît-il) et j'ai un très bon moral (accompagné par vos tendres pensées). C'est aussi une magnifique aventure humaine que de se retrouver près des soignants qui oeuvrent avec tant d'attention dans les coulisses de la vie (...) Comme vous le sentez sûrement, je vais très bien et j'espère vous retrouver bientôt. En attendant, grappillez quelques jolis bouts d'été en restant vigilants, bien sûr. Je vous embrasse".

