Jean-Luc Azoulay : Sa confidence "scandaleuse" sur le casting de Patrick Puydebat dans Hélène et les Garçons

Une époque qui a marqué toute une génération. "Premier Baiser", "Hélène et les Garçons"... Ces séries françaises cultes résonnent encore dans les oreilles des fans, à tel point que C8 a pris une grande décision. Un reboot de la série emblématique des années 90 va voir le jour. "Les Filles d'à côté" a donc le droit à un second souffle et sera intitulé "Les nouvelles, nouvelles "Filles D’À Côté". Cyril Hanouna a tenu à revenir sur cette annonce qui a fait grand bruit, sur le plateau de "Touche pas à mon poste", diffusé ce mercredi 21 avril. Pour l'occasion, le trublion de C8 a convié des stars du petit écran, au casting des séries d'AB Productions. Bernard Minet, Magalie Madison, Christophe Rippert et même Patrick Puydebat étaient ainsi réunis sur le plateau de l'émission phare de C8. Par ailleurs, Jean-Luc Azoulay, à l'origine de toutes ces sitcoms, était également de la partie... De quoi donner lieu à quelques confidences des plus croustillantes.

Une révélation surprenante

Le célèbre producteur s'est laissé aller à quelques confidences qui ont surpris tous les chroniqueurs de "Touche pas à mon poste", ainsi que le principal intéressé. Jean-Luc Azoulay est ainsi revenu sur le casting de la série Hélène et les Garçons et a déclaré : "C'était très drôle parce qu'on a d'abord fait le casting des filles, parce que ça, c'est ma spécialité. Pour les garçons, je n'étais pas très compétent. Donc j'ai pris une série de garçons et j'ai fait venir les filles", avant d'ajouter la touche finale : "Et chacune a choisi son garçon ! Donc c'est Hélène qui a choisi Patrick." Particulièrement surpris par cette révélation, Patrick Puydebat, qui a donc prêté ses traits à Nicolas dans "Hélène et les Garçons", et qui continue de le faire dans la série à succès de TMC "Les Mystères de l'amour", a rétorqué : "C'est scandaleux !" Amusé et fier de ses choix, le producteur a donc conclu : "Elle a dit : 'J'aime bien celui-là, pas mal !'" Ces confidences sur les coulisses du casting de cette sitcom devenue culte sont des plus surprenantes, mais une chose est sûre, c'est que Jean-Luc Azoulay a eu un bon feeling. Les couples formés dans "Hélène et les Garçons" ont déchaîné les passions.

Par Solène Sab