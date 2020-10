Jean-Luc Mélenchon plante Vous avez la parole et flingue l'émission

Mercredi 14 octobre, de nombreux Français étaient devant leur poste de télévision pour suite l'interview d'Emmanuel Macron. Alors que les rumeurs de couvre-feu se précisaient depuis plusieurs jours, le président de la République a mis fin aux spéculations et a bel et bien annoncé un couvre-feu dans les zones d'alerte maximale.

Une grande conférence de presse a eu lieu ce jeudi avec Jean Castex, Olivier Véran, Gérald Darmanin, Bruno Le Maire et Elisabeth Borne pour préciser les différentes mesures annoncées par Emmanuel Macron. Et le soir même, Léa Salamé qui a récemment taclé Pascal Praud, et Thomas Sotto présentaient "Vous avez la parole" sur France 2. L'émission invitait de nombreuses personnalités et hommes politiques pour débattre des nouvelles mesures, et répondre aux questions des Français.

"Salamé et Sotto sont des menteurs"

Mais un député manquait à l'appel. Il s'agit de Jean-Luc Mélenchon, visé par une enquête pour abus de confiance. Alors qu'il était invité sur le plateau, il a annulé sa venue au dernier moment. "On aurait dû donner la parole à Jean-Luc Mélenchon" a révélé Léa Salamé en début d'émission. "Il aurait dû être notre invité, mais il y a un peu plus d'une heure le leader de LFI a exigé, Monsieur Véran, que vous quittiez le plateau pour intervenir car il ne voulait pas débattre avec lui. C'est une condition dont il n'a jamais été question, on avait établi des règles très claires avec lui; il est évident que nous gardons la maîtrise éditoriale de l'émission, nous n'avons donc pas accédé à sa demande. C'est dommage car il n'était pas à Marseille, il était venu exprès, il doit être à quelques centaines de mètres d'ici mais voilà c'est ainsi, nous le regrettons, mais c'est son choix" a ensuite expliqué Thomas Sotto.

Des révélations qui ont fait bondir Jean-Luc Mélenchon. Rapidement, l'ancien candidat à la présidentielle a réagi sur Twitter : "Salamé et Sotto sont des menteurs. Ils ne maîtrisent pas leur 'ligne éditoriale' : c'est juste le chaos. Ce sont de mornes passe-plats et l'audience nulle prouve l'échec. À quand une vraie émission politique sur le PAF ? Le secteur privé devrait se lancer."

Salamé et Sotto sont des menteurs. Ils ne maîtrisent pas leur «ligne éditoriale» : c'est juste le chaos. Ce sont de mornes passe-plats et l'audience nulle prouve l'échec. À quand une vraie émission politique sur le PAF ? Le secteur privé devrait se lancer. — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) October 15, 2020

Par J.F.