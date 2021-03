Jean-Luc Reichmann : agacé, il se moque de Jean Castex sur Twitter

Ce jeudi 18 mars 2021, le Premier ministre Jean Castex et le ministre de la Santé Olivier Véran vont s’exprimer à 18h pour annoncer les nouvelles mesures sanitaires retenues à chaque territoire pour continuer à lutter contre la propagation de la Covid-19. Si le couvre-feu est appliqué depuis le mois d’octobre, l’hypothèse d’un nouveau confinement se murmure depuis des semaines et tient les Français en haleine.

Et comme toujours, à quelques heures de son discours, Jean Castex vient de se faire tacler par une personnalité. En janvier dernier, c’est Guillaume Canet qui faisait part de sa colère en évoquant le "foutage de gueule" du gouvernement via le partage d’un dessin équivoque.

Jean-Luc Reichmann s’agace sur Twitter

Ce jeudi 18 mars 2021, c’est Jean-Luc Reichmann qui s’insurge sur Twitter. Le présentateur de l’émission "Les 12 Coups de Midi" a en effet partagé une photo du Premier ministre avec les phrases suivantes taguées dessus : "On prendra les décisions qu’on doit prendre" et "À partir de samedi et pour 15 jours, nous reviendrons vous informer tous les 15 jours, pour savoir qu’on vous dira 15 jours plus tard".

Une façon de démontrer que le gouvernement ne donne pas d’informations claires et fait tourner en bourrique les citoyens avec des phrases imprécises prononcées au cours de ses allocutions. Une prise de parole validée par ses abonnés qui ont publié de nombreux commentaires pour exprimer leur accord : "Blabla depuis un an", "Excellent", "C’est vraiment ça" ou encore "Charrette ! Il n’a pas la lumière à tous les étages !" peut-on lire parmi les réactions sur Twitter.

Il y a quelques jours, c’est la chanteuse Yseult qui interpellait Roselyne Bachelot pour son manque d’action envers les acteurs du monde culturel.

Par E.S.