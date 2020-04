Jean-Luc Reichmann aminci : pourquoi son confinement est une réussite

Depuis le 17 mars, la France est confinée. Une mesure inédite annoncée par le gouvernement pour limiter la propagation du coronavirus qui a touché l'Europe de plein fouet après la Chine. C'est à la campagne que Jean-Luc Reichmann a décidé de passer du temps avec sa famille, comme il l'a confié dans une interview pour L'éveil de la Haute-Loire. "Je réside dans l'ancienne ferme de mon grand-père que j'ai pu racheter. Je suis là où il est né", a-t-il dit.

Si l'animateur des "12 coups de midi" donne de ses nouvelles via sa page Instagram, il s'inquiète de savoir sa maman loin de lui. En effet, cette dernière est confinée à Toulouse, comme il l'a confié dans un entretien à Télé Star. "On ne se parle que par FaceTime alors que je n'ai qu'une envie, c'est la serrer dans mes bras. J'ai peur pour elle, j'ai peur pour tous ceux qui sont dans les Ehpad, les aînés, les plus vulnérables", a-t-il confié. Très proche de sa maman, Jean-Luc Reichmann avait pour habitude de poster des photos de leurs retrouvailles sur les réseaux, notamment lors de grands évènements, comme son anniversaire.

Un rythme "radicalement" différent

Avec le confinement, Jean-Luc Reichmann a pu adapter son hygiène de vie. En effet, l'animateur de TF1 s'est délesté de nombreux kilos, comme il l'a confié à Télé-Loisirs. "J'essaie de manger sainement : j'ai perdu 4, 5 kilos", a-t-il dit. Avant ça, il a expliqué à Télé Star comment il est parvenu à mincir en restant chez lui, et ce sans faire d'activité physique.

"J'ai été forcé de ralentir, de changer radicalement de rythme. Je passe plus de temps avec ma famille, et j'aime ça. J'ai même perdu 4 kilos alors qu'on passe notre temps à faire la cuisine. Comme on mange sain à horaires fixes, notre corps est reconnaissant".

Par Non Stop People TV