Jean-Luc Reichmann atteint de la Covid-19 : iI donne des nouvelles rassurantes

Depuis plus d'un an, le monde vit au rythme de la pandémie de coronavirus. La "vie d'avant" semble être un lointain souvenir. Malgré de nombreuses restrictions mises en vigueur pour tenter de lutter contre la propagation du virus, le nombre de personnes contaminées ne cesse d'augmenter. Ce terrible virus n'épargne personne et de nombreuses célébrités ont été testées positives à la Covid-19. Jean-Luc Reichmann, qui présente chaque midi "Les 12 coups de midi", fait régulièrement des tests de dépistage pour les besoins du tournage. Et même si toutes les précautions sanitaires sont mises en place pour éviter la contamination, l'animateur phare de TF1 a tout de même été testé positif au coronavirus.

"Grosse catastrophe"

C'est ce dimanche 4 avril que la nouvelle est tombée. "En fait, Jean-Luc n’est pas en studio, il est chez lui et moi, je suis chez moi d’ailleurs et en fait Jean-Luc… Tu as le Covid actuellement !" a déclaré Pascal Nègre au micro de RFM. Ce à quoi l'animateur a répondu : "Yes. Alors en fait grosse catastrophe, mais il faut prendre un maximum de précautions et de sécurité et c’est vrai que c’est venu des enfants certainement mais voilà. C’est vrai que ça ratatine complètement." Après deux semaines à l'isolement et très fatigué, où l'animateur a appelé les Français à la vaccination, l'interprète de Léo Matteï a donné de ses nouvelles ce mercredi 14 avril.

Les fans de Jean-Luc Reichmann peuvent être rassurés. L'animateur va beaucoup mieux et l'a même prouvé sur son compte Instagram. Partageant un selfie de lui à côté d'une boite de macarons offerte par une fan de l'émission, le présentateur a commenté : "Ça y est, je suis enfin sorti d’affaires et je suis désormais négatif au Covid ! Ouf ! Merci et surtout force et courage à tout le personnel médical. Je vous aime." Une nouvelle qui réchauffe le coeur des téléspectateurs. Jean-Luc Reichmann pourra donc reprendre la direction des plateaux télé.

Par Solène Sab