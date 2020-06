Jean-Luc Reichmann, "bourreau de travail" : pourquoi il refuse certains projets

Il y a quelques jours, Jean-Luc Reichmann a annoncé sur sa page Instagram la diffusion le 4 juillet prochain d'une émission spéciale pour fêter les dix ans de son émission "Les 12 coups de midi". Mardi 23 juin, l'animateur de 59 ans en a dit plus sur ce rendez-vous lors de son passage dans "Ça fait du bien", programme diffusé sur Europe 1. "Il s'agit d'un combat qui aura lieu toute la semaine, à partir de lundi prochain (NDLR, le 29 juin) et qui se terminera le samedi 4 juillet. Ça va être une battle de bonne humeur, ça va être le lancement de l'été. Ce sont les dix ans et les dix ans pour une émission qui a lieu 364 jours par an, je trouve ça merveilleux. On fait des audiences records", a-t-il confié à Anne Roumanoff.

Comment explique-t-il ce succès ? "C'est un tout. C'est surtout que nous sommes en adéquation totale avec ce que recherchent les téléspectateurs, sachant qu'eux-mêmes ne savent pas ce qu'ils recherchent, mais quand ils tombent dessus, ça leur plaît. Ça fait dix ans et on n'a jamais été autant en forme", a-t-il répondu.

"J'ai un niveau d'exigence insupportable"

Jean-Luc Reichmann fait partie des animateurs les plus connus en France. Dans le classement dévoilé par TV Mag, l'animateur des "12 coups de midi" est la quatrième personnalité TV préférée des Français, derrière Jean-Pierre Pernaut, numéro un. Lorsqu'il ne travaille pas sur TF1, Jean-Luc Reichmann se consacre à son rôle dans la série "Leo Matteï".

Celui qui ne manque pas de projets a confié sur Europe 1 qu'il en refusait même aujourd'hui. Il a expliqué pourquoi. "Là maintenant, je le refuse (NDLR, le travail), par qualité. J'aime bien avoir envie de faire les choses avec bonheur. Je n'ai jamais produit pour les autres (...) C'est la création qui me plaît, je suis peut-être un bourreau de travail, mais j'ai un niveau d'exigence insupportable avec moi-même et je pense que le jour où on n'est pas exigeant, on se fait avoir", a-t-il dit.

Par Clara P