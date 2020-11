Jean-Luc Reichmann : ce que lui apporte sa femme sur le tournage de Léo Matteï

Quotidiennement sur TF1, Jean-Luc Reichmann présente "Les 12 coups de midi". Depuis le 31 août dernier, le présentateur retrouve Léo, maître de midi de l'émission. La semaine dernière a été marquée par la transformation du jeune homme en Céline Dion. Un défi que sa bande de potes "Les Astuces" lui a demandé de relever pour fêter sa 80e participation à l'émission.

Récemment, Jean-Luc Reichmann a repris le chemin des studios pour tourner les nouveaux épisodes de la série "Léo Matteï". Il a reçu les équipes de "50 minutes inside" pour parler avec eux de cette nouvelle saison et expliquer comment il arrivé à concilier un agenda très chargé, entre son métier d'animateur et d'acteur. "Dès mon retour de vacances, j'ai enregistré 90 émissions des '12 coups de midi'. Le lendemain, je suis venu directement à Marseille, pendant trois mois. Je fais un aller-retour sur Paris et je reviens ici pour terminer les épisodes 5 et 6. Ils vont me prendre pour un fou, mais c'est pas grave. J'adore ce que je fais", a-t-il confié.

"Je l'appelle la coloriste de ma vie"

Dans la suite de l'entretien, Jean-Luc Reichmann a pu compter sur la présence de sa femme Nathalie Lecoultre avec laquelle il collabore dans la série "Léo Matteï". En effet, elle est à la fois co-scénariste et directrice artistique de cette fiction. Il en a dit plus sur son rôle à ses côtés. "C'est vrai que, et je le dis sans flagornerie, si elle n'était pas là, on n'aurait pas tenu", a-t-il commencé. Et de poursuivre : "Elle a l'oeil que je n'ai pas. Je l'appelle la coloriste de ma vie, donc elle met des couleurs un peu partout".

Si le tournage de "Léo Matteï" peut se faire malgré le confinement, c'est parce que la production veille a respecter les règles sanitaires avec beaucoup de précaution. Ce lundi matin, Jean-Luc Reichmann a posté une vidéo dans laquelle il s'apprête à subir un test PCR. "Quand est-ce que ça va s'arrêter ?" a-t-il lâché, lui qui a confié en avoir déjà subi une dizaine.

