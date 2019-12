Jean-Luc Reichmann : ce touchant SMS qu'il a reçu de la maman de Paul

Fin avril, les téléspectateurs ont fait la connaissance de Paul, un jeune étudiant originaire de Grenoble. Au fil de son parcours dans l'émission, il a enchaîné les victoires, se hissant à la deuxième place du classement des meilleurs maîtres de midi, derrière Christian Quesada. Le 10 octobre dernier, Paul a été éliminé après avoir participé 153 fois au jeu de TF1.

Si son départ a attristé ses fans, Jean-Luc Reichmann n'a pas manqué de lui rendre hommage sur ses réseaux sociaux. En effet, sur Instagram, il a posté un long message dans lequel il a remercié le jeune champion. "Merci pour ta sincérité, pour ta vérité, merci pour ce que tu nous as donné, merci surtout pour ce que tu es et ce que tu resteras", postait-il.

"Il a été heureux"

Dans ce même message, Jean-Luc Reichmann a eu une pensée pour les parents de Paul, Sophie et Ali. Ces derniers se sont souvent rendus sur le plateau des "12 coups de midi" pour soutenir leur fils et livrer des anecdotes le concernant. "Remercie encore ta Maman Sophie et ton Papa Ali qui veillent sur toi et sur votre famille, et n'oublie pas de bien faire attention à Louise, ta petite soeur qui t'aime et à ton frère qui a tellement besoin de toi", poursuivait-il.

L'animateur des "12 coups de midi" a ensuite révélé le contenu du SMS que la maman de Paul lui a envoyé après l'élimination du champion. "Bonjour Jean-Luc. Beaucoup de tristesse dans le coeur de Paul et de toute la famille aujourd'hui. Nous pleurons son bonheur sans nuage pendant 5 mois avec vous et vos équipes. Oui, il a été heureux et pour nous, cela n'a pas prix. Une dernière fois donc Jean-Luc : MERCI".

Par Clara P