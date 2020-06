Jean-Luc Reichmann : cette fierté qu'il partage avec sa femme Nathalie

Depuis 2013, Jean-Luc Reichmann tient le rôle principal de la série "Léo Matteï". Dans la peau d'un commandant de police proche des adolescents, l'animateur partage aussi cette aventure depuis sept saisons, avec sa femme Nathalie Lecoultre. C'est ensemble que le couple écrit la série diffusée sur TF1. Si Nathalie Lecoultre reste dans l'ombre, elle avait fait une apparition dans un épisode de la dernière saison en donnant la réplique à son compagnon, dans le rôle de la maman de Lenni-Kim. Invité de Nikos Aliagas dans "50' Inside" ce samedi 27 juin pour se faire brosser le portrait, le comédien a revu les images de la fin du tournage de cette saison où il remercie sa femme présente avec l'équipe.

Jean-Luc Reichmann se confie sur ses enfants

"C’est une fierté je peux le dire, parce que quand on peux être fière d'une équipe qui nous a suivi, de se dire qu’on a fait ça en famille avec Nathalie", a-t-il confié. Jean-Luc Reichmann qui n'est pas marié avec sa femme, a alors dévoilé le tendre surnom qu'il lui donne. "Je l’appelle la coloriste de ma vie. Tu vois, elle m’a fabriqué ce t-shirt pour être avec toi aujourd’hui", a-t-il montré fièrement. En couple depuis plus de vingt ans avec Nathalie Lecoultre, Jean-Luc Reichmann forme avec elle une famille recomposée de six enfants, âgés de dix à vingt-neuf ans. En tant que père de famille, l'animateur s'est confié sur la relation qu'il entretient avec ses enfants : "Je suis insupportable pour eux, je le sais, parce que je suis papa poule et puis il y a la valeur du travail. J’essaye de leur donner cette valeur. Avec l’ado, c’est assez compliqué parce que pour lui : 'Tout va toujours très bien papa'".

Par Marie Merlet