Jean-Luc Reichmann : comment le Covid a eu un impact sur sa relation avec ses enfants

Le 4 avril dernier, Jean-Luc Reichmann annonçait avoir contracté la Covid-19. Isolé à son domicile, le présentateur des 12 Coups de Midi s'était confié par téléphone sur les ondes de la radio RFM : "Vous n'avez plus du tout de force. Vous n'avez plus le goût à manger. Vous n'avez plus aucune motivation dans la tête. Quand je dis que ça ratatine, c'est qu'à un moment donné vous confondez les goûts et que vous n'avez plus l'odeur" avait-il expliqué.



A la tête d'une tribu de six enfants dont quatre vivent encore sous son toit, Jean-Luc Reichmann pense que c'est l'un d'entre eux qui est à l'origine de sa contamination. De ce fait, il a appelé sa communauté à faire très attention : "Alors en fait grosse catastrophe mais il faut prendre un maximum de précautions et de sécurité et c’est vrai que c’est venu des enfants certainement mais voilà. C’est vrai que ça ratatine complètement !" expliquait-il.

Un nouveau quotidien compliqué

Deux semaines après sa contamination, l'animateur continue de se remettre en douceur. "Après plus de 15 jours totalement confiné pour cause de Covid, on respire." écrivait-il sur les réseaux sociaux le 14 avril dernier pour rassurer ses fans les plus fidèles. Ce dimanche 18 avril 2021, il se confie plus en détail dans Le Journal du Dimanche et avoue que la pandémie a littéralement changé sa manière de vivre et qu'il est beaucoup plus prudent qu'avant : "Dans la période que nous traversons, la moindre source d'émotion, d'affection, de transmission, est précieuse" a-t-il avancé. "Imaginez que depuis un an, je n'ai pas embrassé, ni pris mes enfants dans mes bras par respect des règles sanitaires !".



S'il avait critiqué la gestion de la crise sanitaire par le gouvernement, l'animateur appelle désormais à la vaccination : N'hésitez pas à vous faire vacciner si vous le pouvez, car quand la maladie vous tombe dessus, ça peut devenir très compliqué" a-t-il écrit sur Instagram.

Par E.S.