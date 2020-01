Jean-Luc Reichmann : des images de sa première apparition télé refont surface

En octobre dernier, Jean-Luc Reichmann a fait part de sa tristesse de voir Paul quitter son émission "Les 12 coups de midi" après plusieurs mois de participation. Sur sa page Instagram, l'animateur lui avait adressé un long message dans lequel il le remerciait. "Aujourd'hui, 5 mois après ton arrivée à mes côtés, tu ne peux même pas imaginer comme je suis fier de ton parcours, du travail que tu as fait sur toi-même et du bonheur que nous avons partagé ensemble (...) Ces 153 émissions ont été une vraie parenthèse inattendue et enchantée (...) Tu as su, rien qu'avec ta force et ta volonté, passer outre les critiques, les mauvaises langues et autres chercheurs de buzz... Continuons ensemble toi et moi, à penser qu'il vaut mieux chercher à construire plutôt qu'à nuire", postait-il.

Malgré le départ de Paul, Jean-Luc Reichmann a gardé contact avec son ancien protégé. Ensemble, ils ont assisté au tournage de la série "Léo Matteï" à Marseille, mais aussi au concert de Jean-Louis Aubert. Au cours de cette soirée, l'étudiant a eu le privilège de partager un duo avec le chanteur. Peu de temps après, ils ont enregistré l'émission spéciale Noël qui a été diffusée sur TF1 en décembre dernier.

Un look version rock

Jean-Luc Reichmann est aux commandes des "12 coups de midi" depuis 2010, date à laquelle l'émission a été lancée sur TF1. Sa carrière d'animateur a démarré bien avant. D'ailleurs, il a dévoilé ce mercredi 15 janvier 2020 une photo de sa toute première télé sur laquelle il arbore un look très rock'n'roll (voir ci-dessous).

En légende, il a posté le message suivant : "Alerte !! Je dois impérativement partager avec vous cette alerte reçue ce matin au réveil, au saut du lit, et qui va faire rire vos amis pour la journée... 12 janvier 1994. Ma toute première télé en tant que comédien, chanteur, danseur au Théâtre du Gymnase. Bien avant les Z'AMOURS", a-t-il précisé.

Par Clara P