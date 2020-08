Jean-Luc Reichmann en froid avec TF1 ? Il répond aux rumeurs sur Instagram

Le 25 août dernier, après plus d'une trentaine de participations aux "12 coups de midi", Caroline a été éliminée. La jeune femme de 26 ans a été battue en duel par une candidate qui, au lendemain de sa qualification, a perdu son titre de maître de midi. Depuis plusieurs jours, c'est un dénommé Florian qui enchaîne les victoires dans l'émission.

Avec le coronavirus, un dispositif de sécurité a été mis en place sur le plateau du jeu phare de TF1. Ainsi, depuis la reprise du tournage en mai dernier, la production a décidé de ne plus convier le public. Une mesure qui a été prolongée pour la rentrée, comme l'a fait savoir Jean-Luc Reichmann le 23 août dernier. "La décision est prise... par mesure de sécurité sanitaire, nous avons décidé de ne toujours pas avoir de public (...) J'en suis très triste, mais cela ne m'empêchera en rien d'attaquer, avec une énergie débordante, cette 20e année à vos côtés chaque midi... Sur TF1 bien sûr !" postait-il.

Des tensions avec TF1 ?

Dimanche 30 août, sur Instagram, Jean-Luc Reichmann a posté une vidéo dans laquelle il a souhaité une bonne rentrée à sa communauté. Il a aussi profité de cette prise de parole pour faire une mise au point sur ce qui s'est dit sur ses rapports avec TF1. En effet, des rumeurs ont laissé entendre qu'il était en froid avec la chaîne. "Tout va très, très bien avec TF1. On est en train de préparer six épisodes de 'Léo Matteï', c'est quand même assez énorme. La semaine dernière, on a repris les tournages des '12 coups de midi' (...) Je vous rassure, ça n'a jamais été aussi bien avec TF1 qu'en ce moment", a-t-il clarifié.

Par Clara P