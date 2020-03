Jean-Luc Reichmann et Nathalie Lecoultre : pourquoi ne sont-ils toujours pas mariés ?

Malgré l'épidémie de coronavirus, l'émission "Les 12 coups de midi" continue d'être diffusée sur TF1. Il s'agit en réalité de numéros déjà enregistrés, comme l'a précisé Jean-Luc Reichmann la semaine dernière. Dans une nouvelle publication dévoilée ce lundi 23 mars sur sa page Instagram, l'animateur a adressé un message à ses abonnés. "Bonjour. C'était juste pour vous souhaiter une bonne journée, un bon courage. Surtout, essayez de bien rester chez vous parce que là, ça va commencer à être un peu difficile", a-t-il commencé.

Et de poursuivre sur le succès des "12 coups de midi". "Hier, à midi, je viens de regarder les audiences, on a fait un pic à 7 millions de téléspectateurs, donc ça veut dire que vous restez chez vous, et en plus, vous nous regardez. On est très, très, très heureux pour l'instant, ça continue bien mais surtout continuez à être confinés chez vous. C'est vraiment la solution. On ne lâche rien (...) C'est difficile. On est tous ensemble".

Pas de mariage avec Nathalie Lecoultre

Côté coeur, tout roule pour Jean-Luc Reichmann. Depuis plus de vingt ans, il file le parfait amour avec Nathalie Lecoultre, une styliste qui a travaillé pour plusieurs films et séries télévisées, notamment "Alice Nevers". Ensemble, ils sont à la tête d'une famille recomposée de six enfants. Le couple partage deux passions : la première pour les voyages, la seconde pour le sport.

À noter que les amoureux ne sont pas mariés. "Je me sens libre et heureux comme ça. Ça ne veut pas dire que je ne respecte pas le couple, au contraire", a confié Jean-Luc Reichmann dans l'édition du 5 mars du magazine Gala. Dans ce même entretien, il a évoqué ce qui lui a plu chez sa compagne. "Quand j'a rencontré Nathalie, elle était styliste réputée (...) Elle n'avait jamais entendu parler de moi. J'ai tout de suite aimé son côté féminin, l'émotion qu'elle dégageait", a-t-il dit.

