Jean-Luc Reichmann : Jean-Michel Maire le tacle et remet en doute sa sincérité

Depuis son lancement sur TF1, le jeu "Les 12 coups de midi" cartonne à la télévision. Et après Paul en 2019 qui est devenu le deuxième plus grand champion du jeu, c’est à présent Eric qui est en course pour détrôner Christian Quesada. Après seulement 62 participations, Eric est devenu le 13e plus grand champion de l’histoire de l’émission. Face à ce parcours incroyable, Cyril Hanouna a tenu à organiser un débat dans TPMP ce mardi 21 janvier. Mais si la plupart des chroniqueurs ont tenu des éloges sur Jean-Luc Reichmann, Jean-Michel Maire s’est montré beaucoup plus mesuré : "Désolé moi je suis pas fan du tout. Je trouve que c'est un peu des jeux à l'ancienne, dans les bruitages, dans les effets spéciaux, les petites musiques".

"Tout est surjoué"

Jean-Michel Maire a continué sa tirade en mettant en doute la sincérité de Jean-Luc Reichmann dans son émission : "Reichmann, je sais que vous l'adorez, il cartonne mais il en fait trop. Quand il rit, il en fait des tonnes. Vous aussi (toujours en s'adressant à Cyril Hanouna, ndlr), mais vous on sent que c'est sincère. Quand quelqu'un fait deux notes au pipeau tout de suite c'est un Mozart, etc. Tout est surjoué. Moi j'arrive pas à rentrer dedans, j'y crois pas". Heureusement pour Jean-Luc Reichmann, l’avis de Jean-Michel Maire n’est pas partagé par les autres chroniqueurs ni par les téléspectateurs. En témoigne la dernière audience de l’émission puisque près de 3,5 millions de personnes ont regardé le programme ce mardi 21 janvier.

Par Alexia Felix