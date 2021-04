Jean-Luc Reichmann (Léo Matteï) touché par la Covid-19, il appelle à la vaccination

Depuis 2013, Jean-Luc Reichmann joue les comédiens dans la série "Léo Matteï, Brigade des mineurs" sur TF1. Ce jeudi 8 avril 2021, le présentateur des 12 Coups de Midi sera d'ailleurs à l'affiche d'un nouvel épisode, le premier de la saison 8. Et le célèbre animateur sera certainement devant son téléviseur pour admirer ses exploits puisqu'il est isolé depuis plusieurs jours. La semaine dernière, Jean-Luc Reichmann a avoué avoir été touché par la Covid-19 et ce malgré les précautions qu'il prend depuis des mois.



S'il devait se rendre dans les locaux de la radio Europe 1 pour assurer la promotion de la nouvelle saison de Léo Matteï, l'animateur s'est finalement confié à distance, en pleine convalescence. L'occasion pour lui de se confier sur les conséquences de la maladie sur son corps : "Vous confondez le jour et la nuit. Vous n’avez plus du tout de force. Vous n’avez plus le goût à manger. Vous n’avez plus aucune motivation dans la tête. Quand je dis que ça ratatine, c’est qu’à un moment donné vous confondez les goûts et que vous n’avez plus l’odeur" a-t-il expliqué sur les ondes d'Europe 1.

Jean-Luc Reichmann appel à la vaccination

Confiné depuis maintenant deux semaines, l'animateur qui semblait lassé de faire des tests PCR a précisé qu'il "commence seulement à remonter" et en profite pour faire passer un message : "Il faut prendre conscience que c’est important ce qui se passe et qu’il faut se faire vacciner !". A la tête d'une tribu de six enfants dont quatre qui habitent encore chez lui, Jean-Luc Reichmann a assuré que "le danger est arrivé des enfants et de l’école" et qu'il est désormais compliqué de ne pas leur transmettre : "Quand on vit en famille, on ne peut pas empêcher les enfants de manger, de s’exprimer quand on arrive le soir à table". L'animateur a en revanche déserté le tournage des 12 Coups de Midi.







Par E.S.