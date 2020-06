Jean-Luc Reichmann : Les 12 coups de midi sacré jeu préféré des Français, il exulte

Depuis 2010, Jean-Luc Reichmann est aux commandes des "12 coups de midi", un jeu de divertissement diffusé quotidiennement sur TF1. Autant dire que l'animateur en a vu défiler des maîtres de midi, de Xavier à Eric - le plus grand champion de tous les temps - en passant par Paul ou plus récemment Colas, éliminé jeudi 25 juin après seulement sept participations.

Invité cette semaine dans l'émission "Ça fait du bien" animée par Anne Roumanoff sur Europe 1, Jean-Luc Reichmann a expliqué le succès de l'émission. "C'est un tout. C'est surtout que nous sommes en adéquation totale avec ce que recherchent les téléspectateurs, sachant qu'eux-mêmes ne savent pas ce qu'ils recherchent, mais quand ils tombent dessus, ça leur plaît. Ça fait dix ans et on n'a jamais été autant en forme", confiait-il.

"Un grand bonheur" pour l'animateur

Dans ce même entretien, Jean-Luc Reichmann en a profité pour évoquer la semaine spéciale des "12 coups de midi" pour célébrer les dix ans du programme. "Il s'agit d'un combat qui aura lieu toute la semaine, à partir de lundi prochain (NDLR, le 29 juin) et qui se terminera le samedi 4 juillet. Ça va etre une battle de bonne humeur, ça va être le lancement de l'été. Ce sont les dix ans et les dix ans pour une émission qui a lieu 364 jours par an, je trouve ça merveilleux", disait-il.

Jeudi 25 juin, Jean-Luc Reichmann a partagé une bonne nouvelle avec sa communauté. En effet, "Les 12 coup de midi" a été sacré jeu TV préféré des Français par un sondage Opinion Way/TV Magazine. De quoi rendre fou de joie l'animateur. "MAGNIFIQUE... 'Les 12 coups de midi, nous avons été élu par TV Mag/Le Figaro, Meilleur Jeu 2020 de la télévision française !! Merci, merci, MERCI à tous et un grand bonheur de partager au quotidien toutes ces belles ondes positives", a-t-il posté sur Instagram. Les internautes n'ont pas manqué de le féliciter pour ce résultat.

