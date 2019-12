Jean-Luc Reichmann papa : ce conflit permanent qui l’oppose à son fils

Animateur couronné de succès aux commandes des "12 coups de midi", Jean-Luc Reichmann est à la tête d’une famille nombreuse. À la ville, le présentateur de 59 ans coule de beaux jours dans les bras de Nathalie Lecoultre depuis plus de 20 ans. Jean-Luc Reichmann est même le papa de six enfants, âgés de 9 à 28 ans, issus d’une famille recomposée. "Ils me font répéter mes textes. Je les fais bosser, ils me font bosser, on s’accompagne", confiait-il en février 2018 à France Dimanche. "Parfois, je suis le père et parfois je suis l’élève. Ils me disent : ‘on te met un 9 sur 10’", racontait-il.

Jean-Luc Reichmann, autoritaire

Et s’il se fie parfois aux conseils de ses six enfants, Jean-Luc Reichmann n’oublie pas son rôle de père. Quand il le faut, l’animateur sait être ferme. Samedi 14 décembre, sur le plateau de "12 coups de midi", il l’a bien prouvé en livrant de rares confidences sur un conflit permanent qui l’oppose à son fils de 12 ans. Le sujet a été évoqué lors d’une question sur la loi de Cendrillon, en vigueur en Corée du Sud depuis 2010. Cette loin interdit aux mineurs de moins de 18 ans de jouer en ligne entre minuit et six heures du matin. "Je trouve que c’est pas mal", a d’abord lancé Jean-Luc Reichmann. "Je sais que mon fils n’est pas du tout d’accord avec ça, mais moi je leur interdis [à ses enfants, ndlr] maintenant d’avoir des écrans dans leur chambre, quoi qu’il arrive", a-t-il développé. L’adolescent ne lâche pourtant pas le morceau en utilisant l’argument du réveil afin d’avoir l’autorisation de dormir avec son portable.

Jean-Luc Reichmann, en vrai papa autoritaire et plaisantin, a contre-attaqué avec un réveil matin. "Il m’a dit : ‘il n’a pas marché’. Ma mère lui a offert un réveil, il a dit : ‘celui-là n’est pas bien’. Mon frère lui a offert un réveil… Bref, l’année dernière, il a eu quatre réveils, et là il m’a dit : ‘Papa, je n’ai plus de piles’", a conclu Jean-Luc Reichmann. Tous les arguments sont bons.

Par Laura C-M