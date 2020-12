Jean-Luc Reichmann papa : une rare photo de l'une de ses filles dévoilée

En octobre dernier, l’émission "Les 12 Coups de Midi" se retrouvait au cœur d’une polémique et accusée de racisme. En cause, la question : "A quoi peut-on reconnaître un Réunionnais ?" et son lot de réponses possibles à savoir : "leur ongle très long", ou "leur onzième doigt". Au cours du programme, Zette avait alors expliqué que la bonne réponse "leur ongle très long" était une mode issue de l’immigration chinoise permettant de récupérer le chanvre dans les lampes à huile adoptée par les jeunes Réunionnais…

Si la production avait fait son mea culpa, Jean-Luc Reichmann vient lui aussi de présenter ses excuses. "On peut faire un mea culpa de temps en temps. Il y a eu quelques petites indélicatesses qui à la base n’étaient pas du tout voulues. Je tiens à le préciser car je défends toujours mes équipes jusqu’au bout, donc mille pardons. On présente nos excuses si à un moment donné, on a pu heurter ou choquer, c’était juste pour sourire évidemment car on aime plus que tout la Réunion" a-t-il déclaré ce dimanche 27 décembre 2020.

Jean-Luc Reichmann dévoile une rare photo

Quelques instants plus tard, le célèbre animateur de 60 ans a détendu l’atmosphère en partageant sur Instagram une capture tirée de sa visioconférence avec sa maman Josette, le soir de Noël. Jean-Luc Reichmann a ensuite publié une photo de l’une de ses plus jeunes filles, lui qui ne partage jamais de photo de sa famille. On note que l’animateur a néanmoins pris soin de cacher le visage de sa fille en apposant un émoticone en forme de cœur. "Le chien est le seul être qui t’aime plus qu’il ne s’aime lui-même" a écrit le père de famille en légende de la photo où sa fille apparaît avec Dona, le chien de la famille.

Nathalie Lecoultre, la compagne de Jean-Luc Reichmann a joyeusement réagi en publiant la phrase "Mes fifilles d’amour" en commentaires. En couple depuis des années, Jean-Luc Reichmann et Nathalie Lecoultre sont à la tête d’une jolie famille recomposée de six enfants, tous âgés entre 9 et 29 ans. Si nous connaissons Swann, Rosalie et Hugo, les prénoms des autres enfants n’ont jamais été révélés.



Par E.S.