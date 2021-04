Jean-Luc Reichmann positif à la Covid-19 : isolé, l’animateur donne de ses nouvelles

En 2020, le tournage de l’émission "Les 12 Coups de Midi" avait dû être interrompu à cause de la crise sanitaire du coronavirus. Après quelques semaines de pause, le tournage avait finalement repris avec de nouvelles mesures sanitaires. Cela fait d’ailleurs près d’un an que l’émission n’accueille plus de public et que tout est mis en œuvre pour éviter le contact entre les personnes présentes sur le plateau et donc de possibles contaminations à la Covid-19.

Très prudent, Jean-Luc Reichmann est donc forcé de faire des tests de dépistage très régulièrement. "À force de me faire tester, mes narines ressemblent au Grand Canyon !!" ironisait l’animateur en janvier dernier. Les précautions n’ont malheureusement pas suffi puisque le célèbre animateur vient de révéler avoir été testé positif à la Covid-19. Une annonce faite ce dimanche 4 avril 2021 dans une émission présentée par Pascal Nègre sur la radio RFM. "En fait Jean-Luc n’est pas en studio, il est chez lui et moi je suis chez moi d’ailleurs et en fait Jean-Luc… Tu as le Covid actuellement !" a déclaré l’ancien vice-président d’Universal Music.

Le tournage des 12 Coups de Midi interrompu ?

Jean-Luc Reichmann a ensuite confirmé avoir été touché par le coronavirus : "Yes. Alors en fait grosse catastrophe mais il faut prendre un maximum de précautions et de sécurité et c’est vrai que c’est venu des enfants certainement mais voilà. C’est vrai que ça ratatine complètement !" a-t-il lancé avant de préciser qu’il a été placé à l’isolement depuis une semaine. De quoi le forcer a déserter le tournage des 12 Coups de Midi jusqu’à nouvel ordre. Mais que les fans du programme se rassurent, les émissions sont enregistrées à l’avance. La chaîne TF1 a donc du stock à diffuser pour le moment et aucune interruption n’est prévue pour le moment.

Par E.S.