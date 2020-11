Jean-Luc Reichmann : pourquoi sa nouvelle vidéo fait polémique

Jean-Luc Reichmann est sans aucun doute l'un des animateurs préférés des Français. Son jeu "Les 12 coups de midi" rassemble chaque midi des milliers de téléspectateurs. Mais ce dernier a décidé d'ajouter une nouvelle corde à son arc, celle de la comédie. En effet, depuis quelques mois maintenant, Jean-Luc Reichmann incarne Leo Matteï dans la série diffusée sur TF1, "Léo Mattéï, Brigade des mineurs".

Très actif sur les réseaux sociaux, Jean-Luc Reichmann vient de poster une nouvelle vidéo sur son compte Instagram pour annoncer que le tournage de la série reprenait. "Bonjour, c'était pour vous partager ma journée. On est partis pour le tournage de Léo Matteï. Et puis, il y a quand même une bonne nouvelle, c'est que samedi... Tu seras là toi aussi samedi ?"

"attention sur la route !"

Il s'adresse ensuite à la personne assise à côté de lui en train de le filmer : "Samedi à 18h, on sera dans 50' Inside ! Tu seras là toi ? Et tu vas parler en plus ! Bon, bonne journée à tous. Je vais faire attention parce que... Que j'aille pas trop trop vite ! Il y a une moto qui me double là. Ah c'est notre ingénieur du son ! Regarde ! Salut Lionel, on arrive".

Mais un détail a chagriné les internautes. Sur la vidéo, l'animateur de TF1 n'est pas très attentif à la route. Et les internautes n'ont pas manqué de lui rappeler : "Faites attention à vous !", "Attention sur la route", "Et on n'essaie pas de rattraper l’ingénieur du son. Non non, tout le monde reste en un seul morceau et sans amende", "Soyez prudent sur la route", "Regardez la route !" ou encore "Prudence" a-t-on pu lire en commentaire.

Par J.F.