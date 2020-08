Jean-Luc Reichmann prêt à quitter TF1 ? L'animateur répond aux rumeurs

La rentrée 2020 approche à grands pas et c'est souvent à ce moment-là que le destin de nombreux présentateurs se joue. Depuis plusieurs mois déjà, quelques rumeurs avaient vu le jour concernant le départ imminent de Jean-Luc Reichmann de la première chaîne. L'homme à la tête des "12 coups de midi" et auparavant d'"Attention à la marche !" s'est imposé sur TF1. Il régale les téléspectateurs tous les midis avec son sens de l'humour et sa bonne humeur. Avec un tel succès et des records d'audiences pour la tranche du midi, les dernières rumeurs sont quelques peu intrigantes. Mais alors, Jean-Luc Reichmann va-t-il quitter TF1 à la rentrée ? Lassé d'entendre ces bruits, l'animateur a décidé de rétablir la vérité une bonne fois pour toute et s'est emparé de son compte Twitter pour faire passer un message.

"ça va pas non ?"

L'animateur phare de TF1 a partagé une vidéo sur son compte Twitter dans laquelle il met fin aux rumeurs le concernant. Il démarre par une legénde explicite : "Attention. Suite à quelques rumeurs bienveillantes, ci-joint la réponse à toutes les interrogations que vous me posez. Regardez... Et surtout encore merci de votre inconditionnelle fidélité et de vos si gentils messages.". Dans cette courte séquence filmée dans son jardin, Jean-Luc Reichmann répond à tous ses fans inquiets : "Alors, il y aurait quelques rumeurs que je quitte TF1, mais ça va pas non ? Ça s'appelle des rumeurs ! Qu'est-ce que tu en penses toi ?", s'adressant à sa chèvre. Une chose est sûre, c'est que le présentateur n'a pas perdu son sens de l'humour. Il sera de retour comme chaque jour à l'heure du déjeuner et les téléspectateurs pourront retrouver dès ce lundi 17 août, Caroline, la nouvelle championne de 26 ans.

Attention Suite à quelques rumeurs bienveillantes, ci-joint la réponse à toutes les interrogations que vous me posez. Regardez‼️...

Et surtout surtout encore MERCI de votre inconditionnelle fidélité et de vos si gentils messages

Belle fin d’été à Tousss

Je vous pic.twitter.com/1Ti0H7KNhP — Jean-Luc Reichmann (@JL_Reichmann) August 13, 2020

Par Solène Sab