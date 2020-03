Jean-Luc Reichmann remplacé par Jacques Legros sur TF1 ? Son étonnante découverte 2.0

Le 23 mars dernier, Jean-Luc Reichmann s'est adressé à ses abonnés sur Instagram. En pleine crise sanitaire, l'animateur de TF1 les a encouragés à poursuivre le confinement instauré par le président de la République depuis le 17 mars dernier. "Continuez à être confinés chez vous. C'est vraiment la solution. On ne lâche rien (...) C'est difficile. On est tous ensemble", disait-il.

Alors que les épisodes des "12 coups de midi" actuellement diffusés sur TF1 sont enregistrés, le présentateur s'est félicité ce mardi 31 mars des très bonnes audiences réalisées par l'émission. "Alerte télévision. La télé n'a jamais autant rassemblé depuis 30 ans ! 6,7 millions hier (NDLR, lundi 30 mars). Les '12 coups de midi' ont réuni nos familles avec plus de 6,7 millions de téléspectateurs à 12h50 sur TF1. Cela me met en joie et me donne des ailes pour les 30 années à venir. Bonne semaine à tous (...) Et surtout pour la santé de tous, continuons à suivre les consignes", a-t-il écrit.

"Est-ce un poisson d'avril ?"

Lundi 30 mars, Jean-Luc Reichmann a adressé un message à nos confrères de Télé Star après qu'une lectrice du magazine ait remarqué une erreur sur leur grille des programmes. "Petit jeu de ce lundi... Est-ce moi qui ne lis plus bien suite à mon confinement ? Est-ce un poisson d'avril avant l'heure de Télé Star ? Est-ce que je suis remplacé par Jacques Legros ? Bonne semaine à tous... Et rendez-vous à Midi... J'espère (Merci Patricia d'avoir repéré ça dans ton journal favori)", a-t-il posté. Ce à quoi Télé Star a répondu : "En vrai, on adorerait voir Jacques Legros en candidat... Bientôt dans une spéciale ? En attendant, on va rendre à Jean-Luc ce qui est à Jean-Luc et modifier tout ça !"

En vrai on adorerait voir Jacques Legros en candidat... Bientôt dans une spéciale ? En attendant on va rendre à Jean-Luc ce qui est à Jean-Luc et modifier tout ça ! pic.twitter.com/tsWeyO1aRs — TéléStar (@Telestarmag) March 30, 2020

