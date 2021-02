Jean-Luc Reichmann : sa fille Rosalie en couple, elle partage une rare photo avec son compagnon

Chaque jour, du lundi au dimanche, Jean-Luc Reichmann est aux commandes de son émission "Les 12 coups de midi" sur TF1. Avec la crise sanitaire, la production a mis en place un protocole sanitaire strict. Ainsi, depuis plusieurs mois maintenant, l'animateur accueille ses invités sans public. Une absence qui n'a rien enlevé à la dynamique du programme.

Avec l'élimination d'Eric en juin 2020 - le recordman de l'émission en tête du classement des meilleurs maîtres de midi, devant Christian Quesada - Jean-Luc Reichmann a fait connaissance avec d'autres champions, notamment Léo. Ce dernier a enchaîné les victoires pendant plusieurs mois, jusqu'à son élimination survenue en décembre dernier. Ce dernier est reparti chez lui avec 410 591 euros de gains et de cadeaux. Il comptabilise au total 98 participations, contre 199 pour Eric, le papa Breton.

Amoureuse sur Instagram

Jean-Luc Reichmann partage sa vie depuis plusieurs années avec Nathalie Lecoultre. Si le couple n'est pas marié, il est à la tête d'une famille recomposée de six enfants, dont Rosalie Reichmann fait partie. Le 14 février dernier, la jeune femme de 24 ans a posté une photo d'elle en compagnie de son petit ami prénommé Valentin. Pour la Saint-Valentin, elle lui a posté ces quelques mots en légende du cliché : "That's my love (NDRL, "Voici mon chéri" en français). La publication a recueilli pas moins de 429 mentions j'aime, dont celle de Jean-Luc Reichmann.

Rosalie Reichmann a déjà affiché sa relation avec Valentin sur sa page Instagram. En septembre 2020, elle lui avait souhaité un joyeux anniversaire. Proche de son papa, la jeune femme lui avait aussi dédié quelques mots pour son anniversaire le 2 novembre dernier. L'animateur avait fêté ses 60 ans. En légende d'un cliché sur lequel le duo père/fille s'affichait complice, elle avait écrit la légende suivante : "Happy birthday papa ! Hâte de te revoir pour fêter ça ensemble ! Je t'aime".

Par Clara P