Jean-Luc Reichmann : sa maison inondée à cause des intempéries, la photo surprenante

En octobre dernier, Jean-Luc Reichmann a été très touché par le départ de Paul des "12 coups de midi". Le jeune champion a marqué l'histoire du jeu de TF1 en enchaînant pendant plusieurs mois les victoires. Il a d'ailleurs réussi à se placer en deuxième position du classement des meilleurs maîtres de midi, derrière Christian Quesada. Si Paul a quitté l'émission, il a gardé contact avec Jean-Luc Reichmann. En effet, après l'avoir invité sur le tournage de la série "Léo Matteï" à Marseille, l'animateur l'a emmené au Bataclan à la rencontre de Jean-Louis Aubert avec lequel il a pu partager un duo. Plus récemment encore, les deux amis se sont retrouvés sur le plateau des "12 coups de Noël" pour une émission spéciale fête de fin d'années à laquelle d'autres maîtres de midi ont répondu présents. Depuis le départ de Paul, un nouveau maître de midi cartonne chaque jour dans "Les 12 coups de midi" sur TF1. Il s'agit d'Eric, un père de famille originaire de Bretagne.

"Je pense partir au boulot en pédalo"

Quand il ne travaille pas, Jean-Luc Reichmann partage son quotidien sur les réseaux sociaux. Avec plus de 342 000 abonnés sur Instagram, l'animateur de 59 ans donne des nouvelles à sa communauté. Pas plus tard que lundi 3 février, il a posté un cliché de sa maison inondée par les eaux. Comme l'a relayé France Info, la tempête Hervé sévit actuellement en France. Six départements du quart nord-est de France sont en vigilance orange aux inondations et la Corse est en alerte aux vents violents. Malgré les intempéries, Jean-Luc Reichmann garde le sourire, comme l'atteste le message qu'il a posté en légende de sa publication. "Bonjour !! Bon... Je pense partir au boulot en pédalo aujourd'hui, non !?... Bonne semaine à tous", a-t-il posté. Il a aussi pu compter sur le soutien de ses abonnés. "Pas marrant de se retrouver les pieds dans l'eau. Bon courage", a posté un internaute. "Bon courage car effectivement, ceci n'est pas cool toutes ces inondations", a poursuivi un autre.

Par Non Stop People TV