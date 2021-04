Jean-Luc Reichmann : Sa soeur atteinte de surdité, il se confie avec tendresse

Jean-Luc Reichmann est actuellement dans tous les esprits. Après avoir contracté le coronavirus, le trublion de TF1 va mieux. Si certains téléspectateurs attendent avec impatience de le retrouver quotidiennement dans l'émission "Les 12 coups de midi", d'autres fans le préfèrent dans un tout autre rôle, celui de commandant de police dans la série "Léo Matteï, Brigade des mineurs". Diffusée chaque jeudi soir, la série à succès de TF1, qu'il a lancée avec sa femme, en est déjà à sa huitième saison, et continue de déchaîner les passions. Ce lundi 19 avril, Jean-Luc Reichmann était convié sur le plateau de "Quotidien" et Yann Barthès n'a pas hésité à lui faire une remarque sur un détail, que de nombreux fans ont également constaté. L'animateur, mais également acteur, est si différent dans l'émission et dans série, que son ton de voix change radicalement de l'une à l'autre. De quoi intriguer un grand nombre de personnes.

"j'embrasse ma petite sœur"

Si Jean-Luc Reichmann a confié que dans la vraie vie, sa voix ressemble davantage à celle qu'il utilise dans "Léo Matteï, Brigade des mineurs", il a expliqué la raison pour laquelle il parvient à trouver le juste milieu pour chaque situation. Sa petite soeur, de 10 ans de moins, souffre d'un handicap. Elle est sourde profonde. Face à Yann Barthès, le célèbre animateur a révélé avec tendresse : "Je pense qu'elle m'a aidé à trouver le timbre juste, l'intonation juste, le juste mot aussi parce qu'elle lit sur les lèvres aussi. Là, elle est en train de nous regarder". Il en a alors profité pour faire passer un message de remerciement sur le plateau de "Quotidien". "Parce qu'en plus merci, votre émission est sous-titrée. Elle me l'a dit là. J'ai reçu un sms. Elle m'a dit : 'En plus, c'est sous-titré, c'est super'. Donc j'embrasse ma petite sœur Marie-Laure. Donc merci à toutes vos équipes". Un détail essentiel qui permet à la soeur de Jean-Luc Reichmann, ainsi qu'à toutes les personnes dans la même situation, de regarder la télévision.

Par Solène Sab