Jean-Luc Reichmann : sa surprenante blague sur sa tache de naissance et les tests PCR

A l'époque où Jean-Luc Reichmann présentait l'émission "Les Z'amours", il prenait toujours soin de camoufler la tache de vin qu'il a sur le nez, avec du maquillage. Ayant été victime de moqueries durant son enfance et adolescence, l'animateur a longtemps été complexé par cette tache de naissance... avant de finalement réussir à l'assumer au grand jour.



Fier de sa petite particularité physique, le présentateur de l'émission "Les 12 Coups de Midi" arrive aujourd'hui à s'en moquer sans gêne. Ce dimanche 15 novembre 2020, il a d'ailleurs publié une nouvelle vidéo hilarante dans laquelle il l'aborde : "Chérie, je crois sincèrement que les tests PCR là, tu sais le coton-tige dans le nez, l’infirmière elle le pousse trop loin. Parce que tu vois, ça me fait un truc bizarre, continue le présentateur, elle a dû percer un truc, ça me fait une tache bizarre sur le nez…" a-t-il lancé en désignant sa tache.

Ses fans amusés par la vidéo

Et alors que l'on pense que l'animateur parle à sa femme, Nathalie Lecoultre, on se rend finalement compte qu'il s'adresse à une demoiselle sur un tableau : "Et en plus, je crois avoir des hallucinations, je ne sais pas, tu vois, je vois les choses différemment… Je ne peux pas t’expliquer, mais je te trouve un peu différente en ce moment…" continue-t-il avant de déplacer la caméra pour montrer que la femme sur le tableau est seins nus et qu'elle a des têtes de chiens à la place de la poitrine ! "Enfin bon, je vais aller lui dire à l’infirmière, quand je vais la voir, de pas forcer si loin parce qu’à un moment, je sais pas, je te vois pas comme d’habitude, je vais lui dire à l’infirmière…" dit-il pour conclure sa petite blague.

Amusés par cette vidéo, ses fans ont massivement répondu : "Il faut vous reposer Jean Luc.... Il y a du surmenage...", "Cette créativité", "L’abus d’alcool est mauvais pendant le confinement" ou encore "Tu es unique et tu me mets le baume au cœur", figurent parmi les réactions.

Par E.S.