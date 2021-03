Jean-Luc Reichmann : sa tendre déclaration à sa femme pour un évènement spécial

Jean-Luc Riechmann est l'un des animateurs les plus emblématiques de France. L'animateur est présent tous les midis sur TF1 depuis de nombreuses années maintenant. Il a présenté "Attention à la marche", et cela fait une dizaine d'années qu'il anime aujourd'hui "Les 12 coups de midi". Et le moins que l'on puisse dire, c'est que son émission cartonne toujours autant. Une vie professionnelle très remplie puisque l'animateur joue aussi la comédie. En effet, il incarne Leo Matteï dans la série éponyme diffusé sur TF1. Il y incarne un inspecteur de la brigade des mineurs qui lutte corps et âme pour leur protection.

"bon anniversaire mon coeur"

Côté coeur, Jean-Luc Reichmann - qui vient de faire une étonnante blague sur Xavier Dupont de Ligonnès - reste plus discret. En couple avec Nathalie Lecoultre depuis plusieurs années, il ne parle pas souvent de sa compagne dans les médias. Elle fête ce lundi 1er mars son anniversaire et il a évidemment souhaité lui rendre hommage comme il se doit. Sur ses réseaux sociaux, il a posté une photo d'un sublime bouquet de fleurs avec un joli carré. Il a accompagné le cliché de la légende suivante: "Bon anniversaire mon coeur". Un bel hommage qui a touché les internautes qui en ont également profité pour lui souhaiter son anniversaire. "Joyeux anniversaire à votre coeur Jean-Luc", "Bonjour Jean-Luc, joyeux anniversaire à votre épouse, belle journée", ou encore "Joyeux anniversaire à votre épouse cher Jean-Luc, c'est très touchant".

