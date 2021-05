Jean-Luc Reichmann s'amuse de la fusion entre TF1 et M6 et rend Instagram hilare

Une fusion inattendue. Selon une information dévoilée par "Le Figaro" ce lundi 17 mai 2021, le groupe Bouygues et sa filiale TF1 vont annoncer le rachat de 30% du groupe M6. Une fusion qui intervient après des semaines de négociations entre le géant de la téléphonie mobile et l'allemand Bertelsmann. Concrètement, le groupe Bouygues va débourser 641 millions d'euros pour ce rachat, nous apprend le quotidien. "Nicolas de Tavernost, actuellement président du directoire du groupe M6 pilotera le nouvel ensemble en tant que PDG. Gilles Pélisson, l'actuel PDG du groupe TF1 rejoindra la direction générale du groupe Bouygues pour diriger les activités médias et développement", précisent nos confrères du "Figaro".

Jean-Luc Reichmann réagit à la fusion TF1-M6

Cette nouvelle inattendue a fait beaucoup réagir. Notamment Jean-Luc Reichmann, animateur phare de la Une aux commandes chaque jour des "12 coups de midi". Le comédien connu pour sa performance dans la série "Léo Matteï" s'est emparé de son compte Instagram ce mardi 18 mai 2021. Il s'est amusé de la nouvelle en partageant un photo-montage de Mimie Mathy et Philippe Etchebest, deux figures emblématiques de TF1 et M6. "Une fusion TF1 / M6 est annoncée !!... Bientôt Lucette Etchebest !?", a-t-il demandé à ses 618 000 abonnés. Sa blague a fait mourir de rire Instagram. "Excellent bravo", "Morte de rire", "Très drôle la combinaison des deux", "Ça m'a fait éclater de rire", peut-on lire dans les nombreux commentaires. Visiblement, la fusion entre TF1 et M6 est plutôt bien accueillie.

Par Matilde A.