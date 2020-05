Jean-Luc Reichmann : Ses retrouvailles avec son "fayot", un ancien maître des 12 coups de midi

Durant le confinement en France, les spectateurs des 12 coups de midi ont dû faire face à la suspension du programme de TF1. Mais fin avril, Jean-Luc Reichmann a révélé sur RMC que son émission allait revenir : "On a tenu à garder le respect des mesures sanitaires jusqu'au 11 mai et on ne tourne pas. Normalement - je touche du bois - on devrait retourner le 11 mai (...) On a failli recommencer un petit peu avant, mais on a voulu par respect pour tout le monde ne pas enfreindre les propositions gouvernementales pour le sanitaire. Et aujourd'hui, si l'on a la chance de retourner le 11 mai, cela nous permettra de tourner alors avec l'espace réglementaire de deux ou trois mètres entre les candidats". Et finalement, Jean-Luc Reichmann a pu faire son retour en studio pour le tournage de l’émission. Et alors que l’animateur va célébrer les 10 ans de son programme, il profite actuellement de chaque numéro pour inviter ses anciens candidats.

"C’est un vrai fayot"

Et ce jeudi 28 mai, Jean-Luc Reichmann a reçu une visite bien particulière puisque c’est le tout premier grand Maître de midi, Alexandre, qui a fait une apparition en visioconférence. Entre 2010 et 2011, Alexandre s’est fait remarquer en remportant 417 828 euros de cadeaux et de gains avant d’être éliminé du jeu. Face à cette ancienne connaissance, Jean-Luc Reichmann n’a pas pu cacher sa joie : "Il y a des personnes qui sont devenues des amis, au fil du temps. On a en ligne le premier des plus grands Maîtres de midi. Je pourrais dire de lui que c'est un vrai fayot, car il a ma photo sur sa vitre. Mon gros fayot d'Alexandre le bienheureux, ça fait presque dix ans qu'on se connaît". Face à l’animateur, Alexandre a fait savoir qu’il était prêt à venir célébrer les dix ans de l’émission, avant de féliciter Jean-Luc Reichmann : "Bravo d'avoir continué les émissions dans ces conditions-là !".

Par Alexia Felix