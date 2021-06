Jean-Luc Reichmann : son bel hommage à Yves Rénier sur Twitter

Le 24 avril dernier, l’acteur Yves Rénier est mort d’une crise cardiaque à l’âge de 78 ans. Connu pour avoir incarné pendant plus de 30 ans le célèbre Commissaire Moulin sur TF1, l’acteur était par la suite devenu producteur. Récemment, Yves Rénier était réapparu à l’écran dans la série "Léo Mattéï", aux côtés de Jean-Luc Reichmann.

En apprenant le décès de l’acteur, l’animateur a d’ailleurs fait part de son choc et de son chagrin : "Yves… Dis-moi que ce n’est pas possible. On était encore hier au téléphone. Je t’embrasse comme je t’aime" a-t-il écrit sur Twitter. Quelques jours plus tard, le présentateur des "12 Coups de Midi" se confiait sur leur amitié dans les colonnes du Parisien : "Il était sur mon plateau cette semaine dans 'Les Douze Coups de midi' parce que la dernière fois qu’il a tourné, c’était dans Léo Matteï, à la fin de l’année dernière, et ça a été diffusé jeudi. Je l’ai eu encore hier au téléphone, il m’a dit 'Hé, 5,3 millions papa, bravo !' Il était en pleine forme et on devait manger ensemble pour fêter ça. Malheureusement, le sort en a décidé autrement".

Jean-Luc Reichmann avait ensuite évoqué leur rencontre survenue il y a deux décennies : "C’était à Roland-Garros, il y a vingt ans. Une femme m’a abordé en me demandant ce que c’était cette tâche sur mon visage, et je lui ai répondu qu’un pigeon m’avait déféqué sur le nez. J’ai entendu un gros rire derrière et c’était Yves Rénier. Je ne le connaissais pas et il m’a dit : Alors toi, t’es vraiment trop con ! On a commencé à rire ensemble."

Jean-Luc Reichmann évoque Yves Rénier sur Twitter

Un mois après le décès de son ami, Jean-Luc Reichmann semble encore très affecté. Ce jeudi 3 juin 2021, il s’est emparé de son compte Twitter pour lui rendre un nouvel hommage. "Ta voix, ton rire… nos échanges me manquent" a-t-il sobrement écrit en légende d’une photo où ils apparaissent tous les deux.



Par E.S.