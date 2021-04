Jean-Luc Reichmann : son cliché avec sa mamie vaccinée fait réagir

Jean-Luc Reichmann retrouve le sourire après avoir été contaminé à la Covid-19. Placé à l'isolement pendant deux semaines, l'animateur de 60 ans avait partagé sa grande fatigue le 4 avril : "Vous n’avez plus du tout de force. Vous n’avez plus le goût à manger. Vous n’avez plus aucune motivation dans la tête. Quand je dis que ça ratatine, c’est qu’à un moment donné vous confondez les goûts et que vous n’avez plus l’odeur". Rétabli et testé négatif, Jean-Luc Reichmann a ensuite rassuré sur son état de santé le 14 avril en assurant sur Instagram être "enfin sorti d’affaires". Après avoir appelé à la vaccination pour se protéger du coronavirus, Jean-Luc Reichmann a annoncé ce samedi 17 avril que sa grand-mère a été vaccinée.

Une photo qui fait réagir

Sur Instagram, l'animateur a partagé un cliché de lui auprès de sa mamie tout sourire. "Mamie vaccinée. Plus de risque de contamination me concernant ... Oufff, mais il est temps maintenant de reprendre le travail. À très très vite Mamie", a-t-il écrit. Mais l'absence du port du masque a fait réagir plusieurs internautes qui ont rappelé que les gestes barrières doivent toujours être respectés malgré la vaccination. "C’est faux. Même vacciné, on peut être contaminé et contaminant", "Le fait d'être vacciné n'empêche pas d'être porteur du virus, il est juste moins dangereux", ont corrigé certains d’entre eux. Si le risque d'être infecté est réduit drastiquement en étant vacciné, "aucune étude ne prouve aujourd'hui que les vaccins anti-Covid empêchent d'être contagieux", a expliqué Franceinfo.

Mamie vaccinée ‼️

Plus de risque de contamination me concernant ... Ouffff , mais Il est temps maintenant de reprendre le travail.

À très très vite Mamie Bonne soirée à Tousss — Jean-Luc Reichmann (@JLReichmann) April 17, 2021

Par Marie Merlet