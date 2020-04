Jean-Luc Reichmann : son inquiétude pour sa maman de 86 ans

Grâce aux enregistrements du jeu Les Douze coups de midi sur TF1, Jean-Luc Reichmann reste chaque jour présent à l'écran pour les téléspectateurs. Pendant ce temps, l'animateur est confiné chez lui avec sa compagne et ses enfants. "Je réside dans l'ancienne ferme de mon grand-père que j'ai pu racheter. Je suis là où il est né", a confié Jean-Luc Reichmann dans une interview pour L'éveil de la Haute-Loire. Entouré de sa famille, bien que ses plus grands enfants n'habitent plus avec lui, l'animateur s'inquiète néanmoins pour sa maman de 86 ans dont il est éloigné.

"J'ai peur pour elle"

"Ce qui me manque le plus, c'est de voir ma mère. Elle a 86 ans, on ne se parle que par FaceTime alors que je n'ai qu'une envie, c'est la serrer dans mes bras. J'ai peur pour elle, j'ai peur pour tous ceux qui sont dans les Ehpad, les aînés, les plus vulnérables", a confié Jean-Luc Reichmann à Télé Star. "Quand je pense à ceux qui sont seuls, éloignés de leurs proches, j'ai mal au cœur", ajoute-t-il. Alors que ce confinement est l'occasion pour l'animateur de réapprendre "à vivre ensemble", il "espère qu'on sortira grandis de cette épreuve qui nous touche tous". "Le constat, c'est qu'on a sans doute été trop vite, qu'on ne sait plus prendre son temps. Il faut remettre l'essentiel au centre de nos vies. Prendre soin de nos proches, mais aussi de la terre, qui en a bien besoin. Je rêve d'une France plus unie, plus solidaire", espère Jean-Luc Reichmann.

Par Marie Merlet